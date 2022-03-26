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空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

失事東航機長 傳是32歲「飛二代」

中國新聞組／北京26日電
在東航MU5735航班墜機事故核心現場，搜救人員25日繼續開展搜尋工作。（新華社）
在東航MU5735航班墜機事故核心現場，搜救人員25日繼續開展搜尋工作。（新華社）

東航MU5735航班墜毀，失事機長據傳是「飛二代」，父親過去也是東航的機長；但第二副駕駛至今身分不明，空難謎團待解。

中國社交媒體上到處流傳飛機處近乎垂直俯衝的畫面，也讓人對於當時機上的情況感到恐懼。各界也開始討論機上駕駛人員的背景和資料。

東航官員稱，機組飛行員沒有健康問題或過失紀錄。東航董事長孫世英在新聞會上說：「三位飛行員平時的表現也都是很好的，家庭情況也都比較和睦。」

綜合媒體報導，機長名叫楊鴻達，今年32歲有一個剛滿一歲的女兒。華爾街日報引述東航機上雜誌「View」1月份發表的一篇文章，表示該雜誌稱楊鴻達是東航雲南公司最年輕的機長之一，並說他從小就想跟隨父親的腳步進入駕駛艙。

許多報導也提及楊鴻達是「飛二代」，父親過去也是東航的機長。業內人士說他做事低調扎實，從低位副駕駛到高位副駕駛，再到機長的過程都相當順利。

副駕駛員張正平今年59歲，是中國第一代商業飛行員，「祖師爺」級的他飛行了40年，飛行安全紀錄近乎完美，曾被譽為「五星機長」。美聯社引述在線新聞媒體The Paper的報導，說他有陽光的性格，並擔任航空學院籃球隊的隊長。

有關第二副駕駛的報導則有歧異，中國媒體報導的都是26歲的倪龔濤，但卻有外媒報導是40歲的盧凱。

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