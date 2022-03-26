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空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

東航殘骸出現10公里外 初判機翼蒙皮 「不能證明空中解體」

中國新聞組／北京26日電
在東航MU5735墜機現場10公里外發現疑似飛機殘骸。（取材自極目新聞）
在東航MU5735墜機現場10公里外發現疑似飛機殘骸。（取材自極目新聞）

東航MU5735航班墜機，搜救人員除在撞擊點持續搜索，也在距離事故核心現場10公里外的農田發現一塊長約1.3米、最寬約10厘米的疑似飛機殘骸碎片，初判為機翼蒙皮。在第二個黑盒子尚未尋獲下，這個落到離現場這麼遠的碎片可能為失事原因指出新方向。但有專家表示，該碎片也有可能是墜機時彈出，不能據此證明客機空中解體。

來源：YouTube

極目新聞報導，東航飛行事故國家應急處置指揮部新聞發布會透露，搜救人員在墜機核心現場10公里外的藤州鎮四旺村農田，發現一片飛機殘骸碎片。發現的居民表示，這塊白色鐵條的一側密封，另一側像兩塊鋼板粘合在一起。塗有白色油漆，一面光滑，另一面的一邊有一排六角形螺釘，重一兩斤。

有網民懷疑，這可能是飛機尾翼上的方向舵。但一位西部某高校從事飛行器設計的教授林東（化名）表示，「方向舵是飛機垂直尾翼上的一部分，寬度肯定遠大於10公分，如果要說他是方向舵，那也只是其中撕裂下來的一小條。」且民航客機的垂尾長度至少都在5米以上，方向舵的長度也基本相當，不可能只有1米長。

林東研判，按照村民提供的信息殘骸上有密集的鉚釘，以及白色油漆的判斷，這塊殘骸可能來自機翼，但要等官方最終確認。

無論是什麼結構，飛機殘骸落到事故核心現場10公里以外，是否意味著東航飛機在空中解體的可能性增加？有航空界人士認為，這個碎片或能給調查工作組進行事故原因調查提供新的方向，失事客機空中解體的可能性似乎大增。

北京航空航天大學飛機系教授黃俊分析稱，根據現在飛機殘片的分布，還不能確定飛機在墜機前是否發生解體，殘片也有可能是飛機撞擊地面時彈出的。目前仍待尋獲第二個黑盒子「飛行數據記錄器」，只要能順利讀取數據，預計可還原整個飛行過程。

另昨天的新聞發布會上，東航集團宣傳部部長劉曉東表示，航班失聯前，通訊一直是正常的。也就是說，機組沒有掛出任何緊急代碼。

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