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上海確診再創新高 衛健委：堅持「動態清零」總方針不動搖

記者林汪靜／綜合報導
上海疫情未緩和，多區仍被封鎖。(Getty Images)
上海疫情未緩和，多區仍被封鎖。(Getty Images)

中國疫情仍未停歇，25日全國新增高達5600例本土確診與無症狀感染者。最近疫情爆發的上海，新增2269例本土確診和無症狀感染者，再創新高，各界都在關注作為防疫最先進的上海如何戰勝這波疫情。

對於近幾日上海感染者居高不下的原因，中國抗疫專家、上海華山醫院感染科主任張文宏指出，病毒不斷地更新迭代，Omicron已經到第二代了，上海這次流行的是BA.2，一個人可以傳十個人，這意味著，現在傳播力度幾乎是早期傳播力的三到五倍之間。

他表示，就上海而言，採取的不是封城策略，不斷在做滾動篩查，如果今天看到非管控區域篩查比例不斷下降，疫情拐點很快會到來。中國最終會戰勝病毒，但時間較長。

為加快發現潛在的感染者，上海宣布，25日18時起，如仍無相關核酸檢測紀錄，「隨申碼」將會被賦黃碼，呼籲本月16日以來未參加核酸檢測的市民，盡快自行前往醫院或社區檢測點完成檢測。

目前在上海出入各公共場所都會檢查「隨申碼」，須為綠碼才能通行。一旦「隨申碼」被轉為黃碼，在上海將寸步難行。

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍25日在國務院聯防聯控機制召開的記者會上指出，3月1日至24日全中國累計本土感染者已經超過5萬6000例，波及28個省份。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒在記者會上強調，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，提高疫情監測預警和應急反應能力、組織核酸和抗原檢測、推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，落實防控措施，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現「社會面清零」。

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