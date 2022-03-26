滬護士哮喘 任職醫院急診部因防疫禁入 她被耽誤4小時不治

護士哮喘發作，因醫院急診室拒收後不治，圖非當事急診室。（取材自微博）

上海因精準防疫 而被稱為「抗疫模範生」，近日疫情 嚴峻 ，出現諸如「買菜難」、「延誤就醫致死」等中國式防疫老難題。一名49歲女護士日前哮喘發作，被自己任職的醫院拒收，最後病發身亡。有網民說，應追究醫院相關責任，更有人說，「地球毀滅前一天，疫情再嚴重都不能停急診」。

上海單日新增個案連續8天新高，24日新增1609宗本土陽性個案。雖然上海未封城，而是對部分居民區封閉管理，多間醫療機構因配合疫情協查工作，暫停部分醫療服務。截至前日，全市有39家醫療機構停診。

綜合微博訊息與媒體報導，上海市東方醫院南院生殖中心護士周盛妮23日晚間在家突發哮喘，服藥自救無效後，家屬將她送往東方醫院南院急診部求救，但急診部因疫情防控停診，一行人遭保安拒絕進入。之後周盛妮被送往10公里外的仁濟醫院東院救治，這也是浦東新區唯一還有急診服務的醫院，但她因耽誤4小時不幸病發身亡。

上海市東方醫院官網昨天凌晨回應稱，周盛妮工作勤懇，任勞任怨，是一名優秀的白衣天使。她的不幸去世，是醫院的損失。

事件引發網民熱議，「反正不是新冠死的，不會丟烏紗帽」、「上海待遇果然不一樣，全網控評，爛成這樣還不讓說，還搞個網紅醫生上網沖浪吹噓，遲早壓不住的」、「一個疫情，逼瘋了老百姓」、「防疫救人不行，刪帖第一名」、「疫情無情你也無情」。

醫學 網站「丁香園」引述周的朋友指出，當時是保安不讓她進入，「我覺得這個權力不能給門衛，因為他們沒有能力作醫學判斷，建議急診門口應有醫生進行輪班」。該友人還稱，周以前義無反顧加入新設的、工作量大的生殖中心，但最後卻被自己的醫院拒之門外，「底層醫護人員，有時真的很心寒」。醫生張強在微博寫道：「這位醫務同行不是被病毒害死，而是被某些僵化的、粗暴的『規定』殺死」。

環球時報前總編胡錫進表示，「我認為，此事的確暴露了當前抗疫中的一些混亂。類似情況在其他城市發生過，如今它在上海重現，令人痛心。一些人質疑為了新冠不死人其他病人的命就不是命了嗎，這大多是很樸素的反應，話雖激烈，但它擊中了當前抗疫的真實問題和糾結。我認為，作為原則，醫院的急診都不該停。」