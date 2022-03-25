暴力清零？ 傳深圳有人封23天餓死

傳深圳部分民眾被封到情緒失控。（取材自推特）

疫情再起，北京 當局仍堅持「清零政策」，河北民怨沸騰，網民稱，「全國上下有一種隱隱約約想要集體發瘋的傾向。」深圳則是傳出有人因為被封了23天餓死。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，河北省三河縣燕郊鎮被網民批評「過度封城 」，批評政府的網民跟網管鬥智鬥力，社交平台出現「屢刪屢貼」的情形。

網民「小逗妖」表示，封城兩周有餘，周三準備第15次核酸。她稱清晨看到新聞，稱燕郊有人跳樓了，重壓之下有人承擔不住了；但他們還在堅持。對於當局的清零政策，她提出連串質疑，並慨嘆（廊坊市）500萬居民要承受防疫 的重擔：「企業能承擔多少？家庭能承擔多少？兩個人的自私換來一座城的哭泣，500萬人的承擔。」

由於疫情關係，當局甚至實施嚴格交通管控，非必要人員一律禁止進出三河，有北京企業擔心來自河北省燕郊鎮、大廠縣、香河縣的民工因封城不能上班，所以都暫時停止招聘來自這三個地方的人員。

對於北京「鐵腕清零」政策出現反彈，河北燕郊並不是孤例。據封面新聞報導，一名21歲患癌女留學生從英國返回上海求醫，但因上海市厲行「14（天酒店）加7（天居家）」隔離政策，以及入住的上海浦東醫院無法提供進一步治療，已被下達病危通知。她透過微博發文求助，上海疾控中心稱與她取得聯絡，工作人員表示將盡快「反映情況」。

網民亦在社交平台發布短片，顯示在吉林省長春市，防疫工作人員為達到「禁足」的目的，竟把住宅大樓的大門用鐵板焊死。據網路傳出的短片，在深圳南山區南頭街，22日和23日晚都發生騷亂，上海亦有居民集體衝擊路障。

網民「小羊加醬」在微博表示，「細心的人已經發現，全國上下有一種隱隱約約想要集體發瘋的傾向。」另一網民「一起學油畫啊」則直指：「（清零）抗疫運動搞下去，恐怕會輪到所有人都體驗一下有家無歸，有家難歸，無家可歸。」

另外，深圳傳出有民眾封城封到失控，和防疫人員發生激烈衝突。有民眾指出，當地根本沒有人染疫，卻被強制封城，更無法出入買菜買食物，但當局也沒有派發食物，隨後更傳出有人在封城23天的狀態下，最後被餓死。