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疫情未降 日增1600例 上海努力不封城

中國新聞組／北京25日電
吉林省疫情嚴峻，每日新增千人確診，圖為吉林大學服務團隊在分揀自測盒。(新華社)
吉林省疫情嚴峻，每日新增千人確診，圖為吉林大學服務團隊在分揀自測盒。(新華社)

上海24日新增本土確診病例29例、無症狀感染者1580例。上海市政府之前7次駁斥「封城」說法，其中兩次還登上了微博的熱搜。而吉林省疫情依然嚴峻，自3月14日以來已連續10天每日新增感染人數超過1000例。

八點健聞報導，在這個2400多萬人口的超大型城市，人口密集、流動性強，國際運輸樞紐，疫情以來境外輸入性確診病例數約占全國的四分之一。巨大的內外防控壓力下，上海在本輪疫情前卻從未進行過一個街道以上規模的全員核酸，以流調快、準，能在早期控制疫情而不影響市民生活著稱。

在這座抗疫「優等生」的城市裡，人們曾經認為，即使必須要考慮封城，上海也應該是最後一個需要做出這種決定的中國城市。然而，這一次，人們怕了——謠言出現後，居民們衝向超市、菜場、便利店，並把它們搬空。

氣氛是從3月10日左右開始陡然緊張起來。周邊省市已查出上海外溢的陽性病例，蘇州已經開啟兩輪全員核酸，暫停餐飲堂食、關閉健身房、電影院等公共場所。

這一次，病毒比想像中的更狡猾，發生了一定程度的社區傳播。作為應對，上海沒有採取全域的「封城」，而是實施了網格化管理。

在這種方式之下，2000多萬人口的上海，總有一些小區能夠正常出入。只有那些被封的小區，人們則不知道確切的解封日期，隨著相關風險人群核酸篩查力度加大，只能48小時之後又48小時。

這一舉措，曾被網友調侃為疫情下的重新劃區：解放區出入自由，國統區封48小時代解放，淪陷區至少封閉14天，掃蕩區沒有解封時間、天天核酸。

徐匯、閔行、嘉定等疫情最膠著的地方，人們每天上鬧鐘搶菜，每天看著周圍小區被封，卻不知道什麼時候才能畫上句號。在其他一些區，也有沒被封的小區居民，在那裡一切如常，人們依舊可以在小區周邊散步，到菜場去買菜，甚至，上下班也規律如常。

在日增感染近千，多個城區有密集的病例，疫情還沒有剎車跡象的情況下，上海仍然選擇不封城。

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