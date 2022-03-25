「願MU5735安息」 美高空留下軌跡

飛機跟蹤軌跡截圖。（取材自極目新聞）

知名航空博主「FATIII」日前在社交平台發布消息稱，一架輕型飛機在美國加州 上空飛行了兩小時，用軌跡寫下「MU5735 R.I.P.（願MU5735安息）」。 據了解，該飛機駕駛員是中國人。

來源：YouTube

極目新聞報導，「FATIII」發布的飛機相關信息，在航班跟踪平台Flightaware查詢顯示，當地時間3月22日晚8時，該飛機從美國加州聖何塞的機場 起飛，向北飛行約35分鐘後，該飛機的軌跡呈現「MU5735 R.I.P.（願MU5735安息）」，在起飛2小時12分後，即當地時間22日晚10時12分，該飛機返回至起飛機場並降落，實際飛行距離達到了344公里。

據報導，一位自稱是該飛行員14年好友的網友評論時說：「飛行員拿著中國護照，在美國留學及工作，是土生土長的廣東人，他很快會回國發展為祖國的航空事業出一份綿薄之力。」在其評論後，該網友還附上飛行員在另一社交平台發布的信息截圖並@飛行員的網名，其內容為飛行員對這次飛行的紀錄，「在26個小時前有了這一想法，並連夜計畫了飛行線路。本來計畫聯繫另一位飛行教練幫忙提供飛機以及輔助完成飛行，但由於計畫趕不上變化，我帶著0WY在傍晚8點出發了。飛行的難度其實超越了我的計畫，在黑夜裡需要完成20多次大坡度轉彎，在一個幾乎沒有月光的晚上不依靠地平線在一架沒有姿態儀的飛機完成。完成結果也差強人意，但落地之後的疲憊是真實的，日後有機會的話會重新整理計畫過程。希望事故真相早日水落石出，Rest in Peace.」

極目新聞聯繫到上述網友，對方稱飛行員表示謝絕採訪，想說的話都在飛行軌跡裡。 「我只想讓大家知道，飛行員是個堂堂正正的中國人。」該網友說。