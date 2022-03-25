東航撞擊點確定 深達20米 不排除機體如「果凍」陷入地底

東航客機墜毀現場，搜救人員全力找尋第二個黑盒子。（新華社）

東航 客機21日墜毀，發現疑似引擎在內的殘骸183份、遇難者遺物21件和部分遇難者殘骸，並基本確定主要撞擊點，大部分殘骸分布在撞擊點周圍半徑30米、深達20米，可能因撞擊力強大加上雨後土壤鬆軟，機體如「果凍」陷進地下。已尋獲黑盒子解讀時間恐需數月，待尋第二個黑盒子因無信號，只能肉眼逐寸搜尋。

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「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部昨天舉行第四場新聞發布會，民航局航安辦主任朱濤在會中表示，已基本確定事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30米左右核心區域內，深度約20米。對網傳飛機機頭垂直向下砸向地面的視頻，朱濤稱，飛機事故調查具專業性、系統性，需調查人員與技術專家協同配合釐清事實。

已找到的主要殘骸包括：發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，另外發現駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。調查人員仍在現場繼續開展現場勘查和重要殘骸的取證工作。

對於墜毀現場殘骸分布深達20米，中國青年報引述香港 科技大學教授指出，飛機觸地姿態和地表情況，將決定兩者的撞擊結果。特別是在山林區域，土壤層的鬆軟程度和覆蓋深度、植被的覆蓋面積、岩石等地質體的硬度和厚度或水坑深度，造成的殘骸情況和結果也各不相同。 「如果是非常鬆軟的土壤層，那就好比一個『果凍』，部分機體可能直接陷進去幾米，甚至幾十米，都有可能。」

官方表示，關鍵的第二個黑盒子「飛行數據記錄器」尚未尋獲，由於東航失事的地點在山區，加上黑盒子信號僅能維持30天，且尚未測得定位信號，估計其定位訊號發射器在墜機 時損毀，搜尋人員僅能「靠肉眼一寸一寸排查」，已將搜尋範圍再擴大十倍，並派出搜救犬全力尋找，同時也搜尋倖存者。

專家表示，黑盒子定位功能一般在30天以上，搜尋必須搶時間。已尋獲的黑盒子解讀時間要根據飛機墜毀嚴重情況而定，有可能幾天，也有可能數個月。

另美國稱，中國已邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）一同調查東航事故。中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方將按照國際民航公約及其附件以及中國民航法律法規開展事故調查，「並與相關方保持密切聯繫」。