中國空難賠償上限40萬 律師：不如地面交通事故

救援現場，有乘客家屬使用陶罐帶現場泥土回家。（中新社）

東航 MU5735航班日前墜毀，機上132人恐全數罹難。據中國現行規定，航空公司對每名旅客的賠償限額僅40萬元（人民幣，下同，約6.28萬美元），相關律師指甚至不如地面交通事故。

據中國慈善雜誌微信 公眾號報導，中國空難遇難者家屬及受傷乘客可獲得的賠償分為兩部分：一是承運人（航空公司）所承擔的賠償；二是保險 公司所承擔的賠償。

在此之前，中國的空難賠償額更低，1993年推出的相關文件，將賠償最高限額定為7萬元。據報導，在「7萬元時代」，2000年武漢空難，每人賠償12.5萬元；2002年大連空難，每人賠償18.4萬至19.4萬元；2004年包頭空難，每人賠償21.1萬元。

如今，進入「40萬元時代」已16年，中國國內居民收入水準已經大幅提高，輿論普遍認為40萬元的標準已經不合時宜，業內專家學者也呼籲對標準進行修改，但至今未有進展。

報導指出，在實務上，這個標準也難以落實，因而名存實亡。近年來的幾起空難事故中，賠償標準都遠超過這一標準。例如，在2010年的伊春空難中，人均賠償上限達到95萬元。

報導引述馬航MH370空難事故家屬代理律師張起淮的意見，他表示，40萬元的賠償限額至今沒有提高，也沒被廢止，但空難事故已經不再按照這一標準執行。如果按這一標準執行，「還不如一個地面交通事故的賠償」。

張起淮建議，旅客的賠償責任限額至少應該提高至100萬元。