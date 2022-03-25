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女人腳臭是男人5倍？寶潔營銷翻車 犯眾怒公開道歉

記者林則宏╱綜合報導
寶潔（P&G）近日一則廣告，內容被指貶損女性而引發眾怒。（取材自界面新聞）
寶潔（P&G）近日一則廣告，內容被指貶損女性而引發眾怒。（取材自界面新聞）

消費日用品大廠寶潔（P&G）近日登上中國網路熱搜榜，起因是寶潔在其微信公眾號「寶潔會員中心」發布一則題為「女人腳臭是男人的5倍」的文章，將女性從頭貶損到腳。在引發眾怒、批評寶潔「一邊賺女人的錢，一邊貶損女性」後，文章迅速被下架，寶潔中國也在微博公開道歉。

來源：YouTube

綜合媒體報導，寶潔為推銷自家清潔用品而推出的這則廣告，除指稱「女人腳臭是男人的5倍」，其餘爭議內容還包括「女人也有體臭，而且胸部最臭」、「運動後體味的酸爽堪比榴蓮＋螺螄粉＋臭豆腐的混合體」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」、「女人頭髮比男人髒一倍」等等。

上海界面新聞報導，這篇廣告一推出就引起網友的質疑和不滿。有網友認為，「公司（寶潔）為了賣貨這麼踩一捧一？」也有網友質疑「髒不髒難道不是個人的衛生問題，給整個性別扣帽子？」有網友覺得，寶潔是在「汙衊女性」、「看不起女性」，更有網友認為文章內容沒有研究數據支撐。

在引發眾怒後，這篇爭議文章迅速被下架。寶潔中國並在官方微博公開道歉，強調「寶潔公司一直提倡平等，包容和尊重的價值觀」，並稱公司一定會深刻反思，杜絕類似情況再次發生。

中國婦女報官方微博就寶潔致歉一事發布評論，批評寶潔「為了營銷不顧事實，丟了客觀， 忘了尊重。打著『科普』的幌子，汙化女性製造焦慮，挑起對立爭論」。中國婦女報並稱，「人們不會為侮辱性『營銷』買單，不尊重女性，會讓你真正被『保潔』」。

寶潔近日一則廣告，內容被指貶損女性而引發眾怒。(寶潔會員中心微信截圖)
寶潔近日一則廣告，內容被指貶損女性而引發眾怒。(寶潔會員中心微信截圖)

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