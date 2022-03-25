中國科技部畫紅線 擬禁人類遺傳資源外傳

科技部規定，不得向境外提供中國人類遺傳資源。圖為示意圖。(中新網資料料照片)

中國科技部日前發布「人類遺傳資源管理條例實施細則」，並向社會公開徵求意見，擬規定不得向境外提供中國含有基因等遺傳物質的器官、組織、細胞等人類遺傳資源。此外，基因技術給科技倫理帶來前所未有的挑戰，國務院 日前印發「關於加強科技倫理治理的意見」，這是中國首個國家層面的科技倫理治理指導性文件。

來源：YouTube

中新網報導，根據「實施細則」，人類遺傳資源包括「人類遺傳資源材料」和「人類遺傳資源資訊」。人類遺傳資源材料是指含有人體基因組、基因等遺傳物質的器官、組織、細胞等遺傳元素；人類遺傳資源資訊是指利用人類遺傳資源材料產生的人類基因、基因組數據等資訊。

「實施細則」擬規定，不得向境外提供中國人類遺傳資源，若要採集、收藏、利用，而若要採集，則「必須由中國科研機構、高等學校、醫療機構和企業展開」。境外組織、個人持有或者間接持有機構，則不得在中國境內採集、收藏中國人類遺傳資源，也不得向境外提供中國人類遺傳資源。

報導指出，1998年，科技部、衛生部聯合制定「人類遺傳資源管理暫行辦法」，作為保護中國人類遺傳資源的開端；2019年，國務院頒布「人類遺傳資源管理條例」替代，提高法律位階與效力；2021年，實施「生物安全法」，首次確立中國對人類遺傳資源享有主導權；日前頒布的「實施細則」則予以細化。

此外，國務院日前印發「關於加強科技倫理治理的意見」，強調要加快構建中國特色科技倫理體系，健全科技倫理治理體制機制，「意見」提出「完善科技倫理相關標準」，並要求從事科技活動的單位設立科技倫理委員會負責倫理審查。

科技部副部長相里斌表示，科技倫理治理有國際性。中國科技工作者的總體量目前是全世界第一，中國不只是參與，中國就是全世界科技倫理工作的一分子。