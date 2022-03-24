廢限售令 哈爾濱穩樓市開第一槍 消化庫存

哈爾濱市宣布廢止2018年出台的限售政策，成為年內首個廢除限售令的城市，其他城市是否會跟進引發關注。（中新經緯資料圖）

中國部分地區開始鬆綁房地產 市場政策。黑龍江哈爾濱市日前發文指出，擬廢止2018年開始實行的加強房地產市場調控工作，成為年內首個廢除限售令的城市。專家認為，這向市場進一步傳遞寬鬆訊號，也體現了之前中國金融委會議強調的「慎重出台（頒布）收縮性政策」。

據哈爾濱市政府網站消息指出，鑑於「哈爾濱市人民政府辦公廳關於進一步加強房地產市場調控工作的通知」已完成其階段性調控使命，擬予以廢止。

這份2018年實施的政策規定，在主城區六區區域範圍內，取消建設單位網簽合約備案訊息註銷權限，凡新購買商品住房的，自商品房網簽合約簽訂之日起滿三年才可上市交易。

除限售外，政策還提出，提高公積金貸款 條件，將個人貸款還貸能力係數由0.5調整為0.4；嚴格執行差別化的住房信貸政策，嚴格控制二套以上購房的自備款和利率標準。目前這些政策均擬廢止。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，哈爾濱這個做法，對於中國全國其他城市有借鑑意義。各地應「慎重出台收縮性政策」，多從房地產市場交易活躍的角度出發，積極促進市場行情復甦。

今年房地產政策寬鬆已成為當前市場趨勢，青島市即墨區本月率先鬆綁限售政策。自媒體報導，3月4日，即墨區房地產交易中心確認，即墨取消五年限售政策，新房由拿證滿五年改為網簽後滿五年，二手房滿兩年即可交易，現已執行。

中新經緯報導，諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪表示，全中國範圍內疫情 反覆，樓市去化阻力有所增加，而且疫情在一定程度上影響市場就業形勢，居民存款下降導致樓市購買力下降，去化與需求兩端均緊張導致樓市交易局面較顯乏力，城市庫存積壓，因此哈爾濱此時宣布廢止區域限售之舉更顯恰當且及時，短期內將喚醒部分購房群體尤其是受限區域群體的置業需求，進一步緩解城市庫存壓力，使得合理住房需求得到滿足。

值得注意的是，哈爾濱取消限售政策之前，多個城市已有動作，3月1日鄭州出台的穩地產19條新政放鬆了限購限貸。

「其他縣市肯定會跟進的，特別是二線城市，市場現在非常蕭條。」中原地產首席分析師張大偉表示。關榮雪表示，本次哈爾濱擬廢止區域限售政策也是少有之舉，市場壓力猶存之下，政策適當調整以提振信心是必要的。