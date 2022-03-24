神州航天員「天宮」開講 分享航天生活「皮膚好、有淚不能流」

在「天宮課堂」的太空拋物實驗中，北京冬奧吉祥物冰墩墩成了一位特殊的「助教」。（取材自央視）

「天宮課堂」第二課日前在中國空間站開講，神舟13號航天員、「太空 教師」翟志剛、王亞平、葉光富再次帶來精采的太空科普課；面對同學們有趣的提問，航天員也講述奇妙的太空生活，表示有淚「不能流」、皮膚狀態好。

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香港 文匯報報導，第二次天宮課堂的太空授課約45分鐘，翟志剛、王亞平、葉光富相互配合，在太空「冰雪」實驗中，演示失重狀態下的飽和液體結晶現象；液橋演示實驗演示失重環境下水的表面張力作用；水油分離實驗演示失重環境下水油分層現象消失、通過旋轉產生離心力實現分層。

報導指出，此次的太空拋物實驗尤其精采，只見王亞平「變」出冰墩墩公仔，她將公仔拋向葉光富，公仔並沒有像在地面上那樣做曲線運動，而是水平飛了出去。專家表示，這看似簡單的平拋運動，在著名科學家牛頓的腦海裏被放大到宇宙尺度。如果拋出物體的速度足夠大，它是否能成為環繞地球的衛星？這個思想實驗也被稱為「牛頓的高山大炮實驗」，由它引出的第一宇宙速度等概念，成了發射人造衛星、太空站的重要依據。

報導稱，在天地互動環節，航天員們回答了許多有趣的問題。「太空站裡流眼淚是怎樣的，會不會像果凍一樣拉得很長？」王亞平回答，由於身處太空，眼淚無法像在地面一樣流下，而是會在眼眶裡打轉，或者停留在眼角。

「在太空站裡皮膚會不會變好？」據報導，王亞平說，太空站沒有太陽光照射，溫度和濕度也都控制在適宜範圍內，另外在微重力環境下，體液會向上分布，皮膚也會隨之向上提升，所以我感覺在太空站裏皮膚狀態很不錯。此外，在太空站是無法將水燒至沸騰的，但航天員的飲用水都經過特殊處理，無須煮沸。