科技廠邁向不加班反內卷 只為防猝死拉開與ICU距離

在互聯網企業增速放緩、亟須尋找下一個增長點的背景下，如何平衡企業發展與人力投入、重新審視年輕人職場生態，關注員工的身體健康與心理健康，成為大廠們必須面對的課題。圖為微信總部TIT創意園。（取材自第一財經）

晚上10點的後廠村依然燈火通明。這裡是號稱「占據中國互聯網半壁江山」的中關村軟件園，因為背靠後廠村路，人們更習慣把它叫做「後廠村」。「村」裡雲集了騰訊、百度 、網易、新浪、滴滴等科技巨頭，吸引無數互聯網人才。

第一財經報導，智聯招聘2022年春招市場行情相關報告：7成職場人有加班經歷，其中22%表示加班是常態，13.4%平均每周加班3-4天，32.5%每周加班1-2天。但一些變化正在發生。

「1065」（即早上10點上班，晚上6點下班，一周工作五天）、「1075」（工作時間為上午10點至下午7點，一周五天）工作制陸續開始在騰訊、字節跳動等互聯網大廠的業務部門推行。一時間，反內卷、WLB（Work/ Life Balance）成為職場熱議的話題。

報導指出，從2021年延續到2022年，關於互聯網內卷、猝死 事件與加班文化的討論從來沒停止過。有人在網路發聲，「我們離ICU，真的只有再加一次班的距離」。究其原因，在互聯網流量紅利見頂、科技股市值大幅縮水，35歲危機疊加裁員傳聞恐慌，「打工人」不得不「捲起來」。尤其是，大廠的績效考核制度決定員工定下的工作量只多不少。

此前一位前字節跳動審核崗員工透露，內卷之下，對員工的審核效率和審核質量的要求已越來越嚴格。

頻發的加班猝死等不幸事件，以曠日持久的「反內卷」討論，一定程度引發企業和互聯網人對加班文化的反思，以及對員工心理健康的關注。報導說，「反加班」文化已陸續在騰訊多個業務部門開始。 2022年後，微信 事業群部分部門試行「1065」工作制。

除了騰訊，字節跳動去年11月也宣布推行「1075」工作制；規定工作日7點後加班需提交申請，寫明理由經過領導同意，每天最多加班3小時。

報導稱，當「反內卷」呼聲在互聯網大廠愈演愈烈後，越來越多大廠走進「反內卷」時代。從去年7月起，快手、字節、美團優選先後宣布取消「大小周」，至少到目前為止，互聯網已基本實現周末雙休，在「996」的路上前進一小步。