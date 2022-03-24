美5年監管期滿 中興通訊「復活」

中國電信設備商「中興通訊」23日AH股開市前停牌，引發虛驚。美國德克薩斯北區聯邦地區法院在中興通訊被美方制裁的五年監管期期限最後一天判決，裁定「不予撤銷中興通訊的緩刑期，也不附加任何處罰」，確認監管期滿結束，化險為夷。下午港股復牌後，股價 直線拉升漲超50%。

2016年3月中興通訊因「出口合規」問題，被美國實施出口限制措施。2017年3月，美國商務部 等政府部門遵循美國出口管制條例及美國制裁法律情況的調查與中興通訊達成協議，罰款8.9億美元。直至2018年4月，美國商務部對中興通訊激活為期七年的拒絕令，實施第三輪處罰，同時派駐美國監管人員。

近期，中興通訊收到美國法院發出的庭審指令，通知其參加關於緩刑期撤銷的聽證會。從最新判決來看，法院裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期，並且不附加任何處罰，代表中興通訊最後贏得上述聽證會的「勝利」。

而這個判決意味著什麼？據第一財經援引接近中興通訊人士說法，「這意味著緩刑期我們已經過完，不予撤銷就是把現有的緩刑期執行完。」代表美方制裁將告一段落。

據科創版日報報導，一位通信行業分析師 認為，這表示出清一定的後續風險，對於通信板塊肯定帶來利好。「之前業內普遍擔心是否會有新的負面事情發生，此次公告消除了業內的擔憂。」

此外，招商通信則估算，預計五年緩刑期結束，將減少中興通訊每年管理費用約數千萬美元。此外，通信設備賽道全球化程度高，海外運營商與中國供應商之間的關係或重現機遇。