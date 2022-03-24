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疫情封控小區 「上海買菜」登熱搜 挖野菜攻略瘋傳

中國新聞組／北京24日電
面對這波本土新冠疫情，上海仍以大規模、多輪核酸檢測與社區封鎖為主要防疫手段。（Getty Images）
面對這波本土新冠疫情，上海仍以大規模、多輪核酸檢測與社區封鎖為主要防疫手段。（Getty Images）

上海爆發兩年多來最嚴重的本土新冠疫情，23日又新增4例確診、無症狀感染者979例；面對突如其來的疫情，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏形容：「新冠沒有那麼嚇人，但是仗很難打 」。不過，話題「#上海買菜#」23日登上微博熱搜，上海市民買菜相關內容也在微信朋友圈引起熱議。

截至23日，上海本月情累計通報陽性病例已約6000例；上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，上海已對閔行和嘉定體育館進行改建，將作為輕症和無症狀感染者集中隔離管理的場所。

近日在網路上出現「上海要封城」的傳聞後，上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」消息澄清，稱「封城七天」的傳言不實，警方已立案偵查兩人編造散播等不實信息。

而目前上海市民買菜相關內容是微信朋友圈熱門話題；有上海市民表示，在生鮮電商平台上，凌晨起床依舊搶不到菜。「網上搶菜難」，朋友圈流傳封控小區挖野菜攻略。而上海商務委表示，配送跟不上訂單。對此，多個生鮮平台23日表示，商品充足但配送有壓力。

香港01報導，針對消費者集中反映的問題，多個生鮮電商平台23日稱，目前上海米麵糧油、肉蛋果蔬等民生商品供應充足，但在配送端存在壓力。

「美團」平台表示，由於上海多個地區實管控措施，市民網上採買生活物資的訂單激增，美團買菜大部分站點都處於超負荷運轉狀態。美團買菜除安排武漢地區員工自願馳援上海，還在積極聯繫社會力量，保障市民基本物資需求。

「多多買菜」上海區負責人表示，平台提前啟動應急預案，保證米麵糧油、肉蛋果蔬等民生商品供應充足，同時增派人手，全力保障訂單派送。「盒馬鮮生」表示，目前上海商品供給充足，但運力緊張，盒馬已啟動員工招聘計畫。

近日，網上開始流傳「封控小區挖野菜攻略」「野菜大圖鑑」，引導家中綠葉菜存貨吃緊的市民在小區綠地裡尋覓野菜。滬上多位植物專家發出緊急提醒，勸說市民不要擅自挖取小區內的野菜、樹根、竹筍、種植土等，否則，不僅破壞自然環境，還有相當高的安全風險。

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