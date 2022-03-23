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藏族奧運首金…切陽什姐等10年遞補冠軍 「沒感受到奪金光環」

中國新聞組／北京23日電
倫敦奧運落幕10年後，切陽什姐遞補拿到女子20公里競走金牌。(取材自微博)
倫敦奧運落幕10年後，切陽什姐遞補拿到女子20公里競走金牌。(取材自微博)

繼蘇炳添和中國接力隊遞補拿到奧運銅牌後，中國田徑隊切陽什姐遞補倫敦奧運女子20公里競走金牌，這是藏族運動員的首金；切陽什姐當年成績打破亞洲紀錄，她感慨萬千並坦言「既開心又難過」，開心的是擁有奧運金牌，難過的是沒有感受過奪冠的興奮。

綜合澎湃新聞、觀察者網報導，國際田聯誠信委員會日前通報，俄羅斯女子競走選手拉什馬諾娃因為服用禁藥被禁賽兩年，她在2012年倫敦奧運20公里競走比賽中打破世界紀錄的金牌被取消。獲得銀牌的另外一位俄羅斯名將卡尼斯金娜在2015年的樣品重檢中，被查出陽性也被取消了獎牌。如此一來，原本銅牌得主切陽什姐此前已經遞補到銀牌，此次再進一步遞補為金牌，劉虹和呂秀芝同時遞補為銀牌和銅牌。

切陽什姐在微博發表遞補金牌感想，指「足足過去了十年，已這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後即開心又難過。開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌，雖然很多事情已經過去了，也不會擁有，但我有證明自己的獎牌。難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有…。」

切陽什姐還在文中表示，「過去已經過去，要想得到的依然在努力。如今十年過去了，到了一切都看淡的年齡，明天開始依然又是『新的開始，零的起點』，感謝大家對我這麽多年的支持和祝福，願你我都健康，平安，快樂。」

倫敦奧運落幕10年後，切陽什姐遞補拿到女子20公里競走金牌。(取材自微博)
倫敦奧運落幕10年後，切陽什姐遞補拿到女子20公里競走金牌。(取材自微博)

奧運 俄羅斯 運動員

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