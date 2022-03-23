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上海本土病例創新高 啟用後備醫療機構 國際航班分流

中國新聞組／北京23日電
3月21日，在位於上海閔行的一個居民小區內，居民排隊進行核酸檢測採樣。(新華社)
3月21日，在位於上海閔行的一個居民小區內，居民排隊進行核酸檢測採樣。(新華社)

本報系聯合報報導，上海疫情持續嚴峻，為緩解上海防控壓力，中國民航局宣布從3月21日起至5月1日，調整部分上海入境國際客運航班，分流至其他城市。另外，上海市21日新增本土確診病例31例、本土無症狀感染者865例，染疫人數共896例創下疫情以來的新高。

有旅行社匯整部分航空公司的公告，像是東航從紐約、多倫多、阿姆斯特丹、巴黎、法蘭克福等地起飛，原本預計降落上海浦東機場，則被分流至福州 杭州、成都、太原、成都等地。

而吉祥航空從赫爾辛基、大阪、曼谷起飛，原本預計降落上海浦東機場，則被分流至杭州、大連、長沙。

被分流的航空公司包括國航、東航、上海航空、吉祥航空以及春秋航空5家航空公司的22條航線，共計106班。

這些航空公司的入境點，由上海浦東機場調至成都、大連、福州、杭州、濟南、昆明、南昌、寧波、廈門、太原、長沙、重慶等12個口岸機場。

另外，上海市21日新增本土確診病例31例、本土無症狀感染者865例，染疫人數共896例創下疫情以來的新高。對此，上海市22日召開記者會表示，已啟用一些後備醫療機構來集中隔離收治，並鬆口方艙醫院的場所如體育館、會展中心等，也可臨時搭建。

上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，根據目前的疫情需要，上海已先後啟用一些後備的醫療機構比如像周浦醫院，來集中隔離收治，對這些醫療機構而言，運營和流程相對成熟，作為收治陽性感染者的應急準備。

鄔驚雷還表示，22日，上海有140確診者出院，186例無症狀感染者解除醫學觀察，總共326名，也創下新高。

對於21日疫情，該場記者會上通報，3月21日，上海市新增31例新冠肺炎本土確診病例和865例本土無症狀感染者。在31例確診病例中，有30例在閉環隔離管控中發現，一例在相關風險人群核酸篩查中發現。865例無症狀感染者中，749例在閉環隔離管控中發現，其餘在相關風險人群核酸篩查中發現。

上海市也新增公告，即日起將浦東新區北蔡鎮聯勤村馮橋南宅列為中風險地區。

另據香港01報導，上海地鐵表示，為配合疫情防控工作需要，再多兩線六站臨時封站，合共有三線九站停運。

上海市疫情防控記者會。(取材自澎湃新聞)
上海市疫情防控記者會。(取材自澎湃新聞)

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