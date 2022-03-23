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3月28省市逾4萬人染疫 專家坦言：動態清零難

中國新聞組／北京23日電
長春市九台區18日開啟新一輪核酸檢測。(新華社)
長春市九台區18日開啟新一輪核酸檢測。(新華社)

中國本土疫情嚴峻，國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，3月以來，累計報告本土新冠肺炎感染者，已超過4萬1000例，涉及28個省市區，疾控中心專家坦言，當前實施「動態清零」難度比以前大，要更快更早採取措施。衛健委並修訂核酸檢測指南，由「全員」檢測改為「區域」檢測，各地按疫情防控決定檢測區域，可小至一棟樓的範圍。

吉林省這波疫情嚴重，3月以來，累計報告感染者超過2萬2000例，14日以來，連續8天每日新增感染人數超過1000例，疫情主要集中在吉林市和長春市。緊急採購的一萬盒輝瑞（Pfizer）新冠口服藥，已於20日運抵長春。

國家衛健委通報，22日新增本土新冠確診者2591例、本土無症狀感染者2346例，合共4937例本土疫情，其中近半來自吉林省（確診2320例、無症狀522例）。

面對吉林、廣東、山東、福建、上海、黑龍江等多地疫情持續嚴峻，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友坦言，目前實現「動態清零」目標的難度比以前大，這就需要更早發現疫情，措施採取需要更快，各項措施的落實需要更徹底。

由於各地疫情未有緩和跡象，多地全員核酸檢測開始令民眾疲累。

國家衛生健康委員會醫政醫管局22日修訂核酸檢測指南，由「全員」檢測改為「區域」檢測，各地按疫情防控決定檢測區域，可小至一棟樓的範圍，城區常住人口逾1000萬，應24小時內完成檢測。

該局要求核酸檢測目標明確、有的放矢，不能搞「大水漫灌」或「一刀切」，要有效利用寶貴核酸檢測資源。

疫情衝擊民眾心理、生活甚巨，上海市精神衛生中心主任醫師謝斌22日指出，民眾在心理調適上有四個重點，分別為有盼頭、有放下、有自律、有念想。他強調，即使每天待在家，也不要在形象、作息等方面太過邋遢隨便，才能讓自己的生活有朝氣，減輕焦慮情緒。

長春市朝陽區永昌街道社區工作人員16日挨門挨戶發送「新冠病毒抗原自檢測試劑盒」。...
長春市朝陽區永昌街道社區工作人員16日挨門挨戶發送「新冠病毒抗原自檢測試劑盒」。(新華社)

檢測 疫情 新冠肺炎

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