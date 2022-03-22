李子柒現身了…甘孜做公益 網紅局長陪騎馬

李子柒在甘孜騎馬。（取材自裕豐娛間說）

停更、消失許久的「中國第一網紅」李子柒終於露面了，她日前去了四川甘孜，參加公益活動，騎著馬參觀美麗的鄉村。消息一傳出，立刻登上微博 熱搜，閱讀量超過3億。

來源：YouTube

紅星新聞報導，李子柒入圍 了首屆「全國鄉村振興青年先鋒」標兵名單，此番到甘孜，是參加一場名為「春風送暖 點亮美麗鄉村」的活動。除了李子柒外，另一位四川知名的三農網紅「川香秋月」也一起抵達甘孜。

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視頻中，只見「網紅局長」甘孜州政協副主席、甘孜州文化廣播電視和旅遊局黨組書記、局長劉洪，為眾人牽馬，並一路陪伴。李子柒等人在劉洪陪伴下，前往附近景點參觀，沿途聽他介紹，一切顯得那麽自然和悠閑。

另一段視頻中，李子柒騎著一匹高頭大馬，臉上洋溢著滿滿的自信，劉洪親自為其牽馬。

隨後，李子柒、「川香秋月」和劉洪走進德格縣龔埡寄宿制小學，與孩子們一起唱歌、玩遊戲、交談。據悉，此次李子柒等人向甘孜德格縣、石渠縣多所學校共計捐贈2000餘件衣物。

劉洪為李子柒牽馬。（取材自紅星新聞）

「太開心了，平常在電視裡才能看見的偶像與我們一起玩遊戲。雖然我們以前不認識，但現在我們已經是很好的朋友了」，幾名同學高興地邊跳邊說。

在李子柒、「川香秋月」和劉洪準備離開時，一名學生桑登拉姆說：「謝謝叔叔、阿姨們捐贈的物資，我將來一定好好學習，好好回報社會。」孩子們紛紛表示將常懷感恩之心，把愛心傳遞下去，自強自立，不畏困難，全力以赴追逐自己的夢想。

劉洪、李子柒、川香秋月與孩子們合影。（取材自封面新聞）

活動期間，德格縣人民政府和劉洪還邀請李子柒和「川香秋月」一行先後前往德格縣玉隆拉措，欣賞最美高山湖泊群。