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中國單日新增本土確診4594例 上海無症狀感染暴增

記者陳政錄／即時報導
中國本土疫情持續嚴峻。（中新社）
中國本土疫情持續嚴峻。（中新社）

中國國家衛健委22日通報，前一日，全中國新增本土新冠肺炎確診者2,281例、本土無症狀感染者2,313例，合共4,594例本土疫情

確診病例中，31個省市區新增新冠肺炎確診病例2,338例，境外輸入57例，本土病例2,281例。其中，吉林、福建、遼寧、黑龍江、上海、山東、廣東等地疫情持續嚴峻，本土確診者分別達1,902、110、67、43、31、25和25例。

無症狀感染者方面，21日本土新增2,313例，其中以上海865例為最多，分別在浦東新區164例、徐匯區129例、閔行區110例、嘉定區97例、寶山區66例、黃浦區48例、靜安區45例、崇明區38例、松江區37例、普陀區31例、長寧區26例、虹口區23例、奉賢區21例、金山區15例、楊浦區10例、青浦區5例。

上海市22日上午召開記者會表示，已啟用一些後備醫療機構來集中隔離收治，並鬆口方艙醫院的場所如體育館、會展中心等，也可臨時搭建。

此外，吉林省也新增本土無症狀感染者63例，其中吉林市558例、延邊朝鮮族自治州3例、四平市1例、遼源市1例。

目前，中國現有確診病例23,138例（其中重症病例42例），累計治癒出院病例106,788例，累計死亡病例4,638例，累計報告確診病例134,564例，現有疑似病例14例。

對於本土疫情升溫，上海衛健委通報指出，21日新增的本土新冠肺炎確診病例31例和無症狀感染者865例，其中30例確診病例和749例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

疫情 新冠肺炎 日本

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