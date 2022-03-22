深圳解封首日 地鐵塞爆如春運 打工人扛電腦上班

深圳「解封」首天，地鐵站一早就擠滿趕上班的乘客。（取材自微博）

深圳市復工 第一天，上午上班時間的地鐵站 恢復了往日的人潮，多位深圳市民在地鐵站被拍到扛著電腦上班。由於地鐵班次減少，早上高峰人潮堪比春運再現，有人等了40分鐘都擠不上地鐵。大批打工人上街，也讓外賣早餐的貨架幾乎被掃空。

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「慢生活」一周後，深圳發布通報，自21日起深圳有序恢復社會生產生活秩序，公車、地鐵全面恢復運行。復工當日，深圳地鐵公告，地鐵全線網恢復營運，乘客須憑48小時核酸陰性證明或24小時內核酸檢測 憑證方可進站。

復工當日，街頭上聽到像過年般放鞭炮慶祝。但大批上班的市民塞爆部分地鐵站，許多人身上還抱著電腦主機、螢幕，擠在人群中動彈不得。不少網友在「深圳地鐵」微博下留言「嚇死了」，並建議加開班次。有市民說：「我整個擠到人都沒了」、「我被人流推著走」。

深圳地鐵也在微博給予響應，表示已根據客流調整運力，今早已陸續在1、2、3、5號線加開近20列地鐵列車，以便乘客快速通行，並將視客流情況，繼續調整運力，並為帶來不便，深表歉意。

深圳官方20日宣布，全市已完成三輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，各區有序復工復產。不過，餐飲堂食須實施人流限制，進出各類公共場所和乘坐公共交通工具等，都要有核酸檢測陰性檢測證明。

當局也陸續頒布相關扶持政策，包括鼓勵商業辦公大樓和園區減免租金，對餐飲業、旅行社、電影院和酒店資金補貼；中小企業貸款貼息支持。