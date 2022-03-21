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中國2021年結婚數創36年新低 跌破800萬對大關

中國新聞組／北京21日電
中國2021年結婚登記創36年新低，跌破800萬對大關。圖為深圳一對新人持結婚證合影。 （中新社）
中國2021年結婚登記創36年新低，跌破800萬對大關。圖為深圳一對新人持結婚證合影。 （中新社）

中國民政部最新發布的統計季報數據顯示，2021年中國結婚登記數據為763.6萬對。這是繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對大關後，結婚登記數據再次跌破800萬對大關。第一財經記者梳理數據發現，這也創下了1986年（民政部網站公布有1986年以來的數據）以來的新低，僅為2013年最高峰的56.6%。

第一財經報導，分省份來看，有10個省份結婚人數達到或超過30萬對，分別是河南、廣東、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖北、湖南、雲南，其中河南、廣東和四川均超過50萬對，廣東和河南均為59.1萬對，並列第一。

結婚人數快速下降，一方面與適婚人群總量減少有關；另一方面，跟年輕人尤其是「90後」初婚年齡大幅推遲有關。數據顯示，2008年以後安徽初婚年齡逐漸上升，從一開始的26歲左右到現在已突破30歲。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，近年來初婚年齡大幅推遲有多個因素，其中之一是高等教育的的普及，使得年輕人獨立生活工作的年齡被拉長了。其次，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，但現實的生活成本壓力逐漸增大、就業和工作壓力也越來越沈重，所以也不敢輕易進入婚姻。

另據澎湃新聞報導，去年全年213.9萬對夫妻完成離婚登記，這一登記量為2020年（373.3萬對）的57.30%，少了159.4萬對；多地此前公布2021年婚姻大數據時，均將離婚登記減少的主要原因歸於離婚「冷靜期」的實施。

數據顯示，2021年1至11月，合肥市申請離婚的數量也有30107對（12月申請的最早需要在次年1月辦理），但最終辦理離婚的只有1萬6851對，約44%的離婚申請者經過「冷靜」，主動或被動撤回離婚申請，選擇給婚姻一個重新來過的機會。

河南 就業 教育

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