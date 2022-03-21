小縣徵82博碩士逾800人報名 清華、北大生「內卷」搶下鄉

因為大學擴召、學歷膨脹、生育率低，公務員門檻愈來愈高，下鄉成為名校大學畢業生的首選。（取材自一介農夫公眾號）

新一輪高級知識人才下鄉，正隱秘而迅速地在中國如火如荼上演。廣東山區的某18線縣城，要引進82位國內外雙一流碩博學士，沒想到卻收到了800多份申請。居然有來自哈佛大學 、里茲大學、北京 清華大學、中科院等海內外最頂尖院校的博士生們，已經爭破了頭。

在學歷膨脹的大背景下，這波大潮悄悄來臨。一些小縣城裡的公務員職缺，正成為一些「九八五」名校畢業生最「內卷」的地方，穩定和「體制內」職缺，是他們爭搶的理由。

安徽小縣城F縣，最近向一些大學引進教育 人才50名，結果初審通過人員名單有257名，競爭比為5：1。更讓人瞠目結舌的是，這批人中的學歷裡，碩士高達180人，大學生僅77個，碩士研究生濃度高達70%。

工資很高嗎？其實沒有。每月平均收入7500元（人民幣，下同，約1178美元）。如果算上公積金雙邊3300元。每月平均1.08萬元。一整年也就13萬不到。

過去，清華、北大是人中龍鳳，畢業後各大企業搶著要。如今，他們爭相搶要做「選調生」（即中共各地黨委從學校挑選應屆畢業生到基層工作，作為後備幹部培養），提前一步鎖定搶著「下鄉」公務員名額。搖身一變是縣鄉的「駐村」幹部、街道的工作人員，騎著摩托車穿梭鄉間處理鄰里糾紛。

是什麼造就新一輪的「人才下鄉」潮？中國大學擴招的供給過於膨脹，這只是表層的原因。更深層的原因隱藏在背後，實際上是「高薪成為第一生產力」的社會現象。

新興產業快速增長，不僅收入比傳統行業高，職位需求也特別多。但為了尋求安穩和社會地位，選擇到小縣城、鄉鎮做教師和公務員，是一個競爭相對沒有那麼激烈的渠道。

前面提到的廣東某山區的縣城，給博士年薪26萬元，碩士年薪13萬元，兩者還分別給予50萬和10萬的購房補貼。一位博士生初來乍到，就可以用購房補貼全款買下一套約30坪小三居。對很多剛畢業的學子來說，還是很有吸引力的。

有人說，清華、北大學子下沉18縣甚至鄉鎮，是「人才浪費」。畢竟官方培養一個大學生要好幾十萬人民幣，父母養育一個孩子到18歲的平均成本48.5萬元；但也有人說，「人才下鄉」是好事，人才的流動，有利於彌補城鄉差距發展的不平衡：不發達的中西部，如果有高學歷教師赴任，必然會帶來教育水平的提升，人才下鄉，教育公平就有希望。