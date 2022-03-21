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網購鱷魚 菜刀砍下牠竟跳起來 盒馬：沒有賣活的

中國新聞組／北京21日電
廚師拿刀劈鱷魚。（視頻截圖）
廚師拿刀劈鱷魚。（視頻截圖）

網傳盒馬所售鱷魚被砍後復活，繼盒馬官方微博回應之後，盒馬近日表示，盒馬方面並未收到任何關於鱷魚產品覆活的投訴，消費者的鱷魚並非在盒馬購買。

來源：YouTube

讀創&深圳商報報導，近日網傳一組圖文和視頻稱，網友在盒馬鮮生網購鱷魚，以為是死的，結果菜刀砍下去鱷魚突然跳動。視頻顯示 ，兩名小孩撫摸拖拽鱷魚爪子和尾巴，廚師用菜刀砍鱷魚腦袋時，鱷魚即刻跳起。

盒馬在社交平台發文稱，在售的鱷魚，是內蒙古正規養殖的暹羅鱷。商品為冷凍品，通過順豐從產地直發；發貨前均經過去內臟處理，正常情況下不存在冬眠、覆活的可能。

盒馬隨後表示，目前，盒馬方面並未收到任何關於鱷魚產品復活的投訴，如果有顧客購買相關產品發現任何問題，也可以隨時通過盒馬APP聯繫客服。經過專業人士的觀察判斷，視頻內的鱷魚本身就是活的，且規格與盒馬銷售的鱷魚不符。我們初步判斷，消費者的鱷魚並非在盒馬購買。

另據橙柿互動報導，中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會副主任周卓誠表示，視頻中的鱷魚從外觀來說，應該是現在廣泛飼養的，來自東南亞的暹羅鱷，或者是雜交泰鱷。在中國，這種鱷魚一般是溫室加熱飼養的，主要用於食用。

根據周卓誠判斷，視頻中的鱷魚本身應該是活的。「鱷魚的性情當然是比較凶猛的。所以視頻中的鱷魚是用紮帶或者繩子把嘴巴捆住，就是怕牠咬到人。」

周卓誠說，鱷魚可以在家中宰殺。「爬行類宰殺其實很容易，因為牠們的脊椎中間連接處很容易斬斷，不需要用刀硬切，用美工刀就可以割斷，很方便。」

不過周卓誠不推薦在家中隨意飼養鱷魚。「鱷魚味道不錯，但是記得徹底熟食安全無憂，畢竟是淡水養殖的種類。」

對此，網友表示，這是「漏網之魚」、「為什麽非得吃這些奇奇怪怪的東西？」、「才知道原來鱷魚也能吃」。

也有人認為這是假新聞，「這種假的博流量都有人信」。

小孩拉著鱷魚尾巴玩。（視頻截圖）
小孩拉著鱷魚尾巴玩。（視頻截圖）

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