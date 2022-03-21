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湖南老兵連署請戰 願赴前線助俄軍

中國新聞組／北京21日電
中國異議漫畫家「巴丟草」公布一張「湖南省常德市參戰老兵自願赴俄烏前線支援俄羅斯請戰書」的照片，上頭共有47人參與連署。（取材自推特）
中國異議漫畫家「巴丟草」公布一張「湖南省常德市參戰老兵自願赴俄烏前線支援俄羅斯請戰書」的照片，上頭共有47人參與連署。（取材自推特）

網路傳出，一群1979年曾參與中越戰爭的湖南常德籍老兵日前連署，請求官方讓他們支援俄羅斯作戰，「為世界和平貢獻力量」。

中央社報導，根據旅澳中國異議漫畫家巴丟草19日在推特（twitter）公布的照片顯示，這項題為「湖南省常德市參戰老兵自願赴俄烏前線支援俄羅斯請戰書」的文件，有47人參與連署，照片上顯示了其中25人的簽名及手印。他們署名「常德市對越出國作戰退役老兵」，並向常德市國防動員委員會及退役軍人事務局遞交請戰書。

請戰書中聲稱，他們是「參加過對越自衛還擊戰（1979年中越戰爭）的退役老兵，縱觀天下風雲，豺狼野心勃勃，北約某些國家挑起了俄烏戰爭，北約企圖東擴，威脅俄羅斯和我們偉大祖國的安全。國家興亡匹夫有責！為正義而戰，為和平而戰，勝利永遠屬於全世界人民」。

請戰書提到，「現特請求常德市國防動員委員會和退役軍人事務局首長、領導們支持我們的行動，立即組建我們常德市援俄志願兵趕赴俄烏前線參與俄羅斯作戰。以抗美援朝的愛國精神和行動，保衛國家，保衛世界和平」。

除了請戰書，巴丟草的推特還附上了這項請戰書的英譯本，並說明來由。他並用英文表示，「別再說中國（對烏克蘭戰爭）中立，（中共總書記）習近平正駕馭著中國，與（俄羅斯總統）普亭全速與自由世界對抗」。

網路傳出，一群1979年曾參與中越戰爭的中國湖南常德籍老兵日前連署，請求官方讓他...
網路傳出，一群1979年曾參與中越戰爭的中國湖南常德籍老兵日前連署，請求官方讓他們支援俄羅斯作戰。圖為烏克蘭戰場上的士兵。(美聯社)

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