深圳封城滿1周 「社會面動態清零」 全面復工

深圳市20日宣布，21日起全面復工復產。（新華社）

深圳封城滿一周，疫情 防控指揮部20日發布通告，稱已在全市範圍內完成三輪全員核酸檢測 ，基本實現社會面動態清零，21日起全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵全面恢復運行。但廈門則疫情蠢動，21日起停課一周，室內場所停業。

據港媒報導，該通告稱，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控。為繼續實施分區分級差異化疫情防控舉措，從嚴從緊從細做好疫情防控工作，統籌好疫情防控和經濟社會發展，以最小的代價實現最大的防控效果。

報導說，該通告指出，深圳全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵全面恢復運行。繼續加強社會面、社區疫情防控。全市封控區、管控區、防範區嚴格執行疫情防控相關措施。

另據微信上消息，19日，福田區上沙農秋村，因為發現香港回深人員未參加核酸檢測，並呈現陽性，連夜將兩個小區所有人員拉到防疫旅館隔離。但因旅館不夠，導致四人住一間，引發被隔離的民眾不滿，並質疑這種隔離可能導致另一波疫情。

另外，福建省衛健委20日公布，該省19日新增267宗新冠個案，其中本土確診158宗，本土無症狀感染109宗。自3月11日以來，福建省累計報告本土確診636宗，暫無死亡病例。廈門市宣布21日起中小學、幼稚園停課一周。

廈門市宣布，自21日開始，廈門大專院校、即將大學聯考的高三畢業班實施封閉式管理，中小學、幼稚園等實體課堂暫停一星期；廈門全市KTV、歌舞廳、遊藝廳、茶館、咖啡館、棋牌室、戲院、網吧、酒吧、密室逃脫、桌球廳、室內健身館、室內游泳館、洗浴足浴中心、按摩店等各類室內密閉場所，暫停對外開放。

為了能夠保證中小學生的安全問題，廈門市教育局 發布了通知，要求全市的中小學校停課一周，另外中職學校以及幼兒園線下教學也暫停一周，學生們不用返校上課，通知下達之後，也是讓許多家長感到擔憂，這表明廈門地區的疫情形勢發生了變化。

為了不影響高三學子的學習，廈門市教育局還明確指出，有條件的高三畢業班可以實行封閉式管理，安排線下教學。

除了讓中小學生停課之外，廈門市還要求必須持核酸證明上崗，要求到工作場所上班的都需要持有核酸檢測陰性報告。