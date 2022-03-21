上海增758例新冠病例 全民大普篩 上海迪士尼暫關

上海市針對非重點區域的人群核酸檢測。(中央社)

上海本土疫情 升溫，上海市政府20日舉行疫情防控記者會，市衛健委主任鄔驚雷通報，上海繼19日新增509例後，疫情持續升溫，20日再檢出本土及無症狀病例758例。為了圍堵疫情，上海連日進行大規模檢測 ，力度接近全員普篩。另外，上海迪士尼 度假區21日起暫時關閉。

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此前號稱不會「封城」的上海，據報近日住宅區和街鎮大範圍封閉。多數社區被封至少48小時。

澎湃新聞報導，鄔驚雷指出，16、17日兩天，上海針對「重點區域」進行篩查，共採樣1400多萬人次完成檢測。這次從18日到20日，在前期重點篩查的基礎上，同時對「非重點區域」同步開展篩查，盡可能擴大篩查覆蓋面，以發現潛在傳播風險，阻斷傳播。18至19日採樣量達到2100多萬人次。

他說，上海當前疫情傳播是多鏈條的，疫調溯源的工作難度在加大，因此改變策略，不限於之前的密切接觸者、次密接和風險人群的篩查，而決定以大規模的，比如重點行業、重點區域、加上非重點地區的人群篩查，尋找隱匿的傳播風險，加快社會面清零。

鄔驚雷說，從這次對重點區域、非重點區域篩查情況來看，效果已體現。發現潛在感染者，存在點狀隱匿傳播，這一結果對阻斷疫情更大爆發打下良好基礎。

另據界面新聞引述「上海迪士尼度假區發布」20日消息，鑑於目前疫情防控情勢，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）將於2022年3月21日起暫時關閉。