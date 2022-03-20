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張伯禮：吉林疫情估4月中相對平穩 但不是絕對清零

記者羅印冲/即時報導
中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮估計，吉林疫情4月中旬相對平穩，但不是絕對清零。取材自人民網
中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮估計，吉林疫情4月中旬相對平穩，但不是絕對清零。取材自人民網

連日來，中國吉林省多地市疫情嚴峻，截至3月19日，吉林省本輪疫情本土感染者已超萬例。吉林本輪疫情何時迎來拐點？中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，估計到4月中旬，會步入相對平穩階段，但不是絕對清零。

據人民網，對於本輪疫情為何在吉林省傳播這麼快，張伯禮表示，這次疫情不僅僅是吉林，現在在全球引起新一波疫情，有的國家是第四波，有的國家是第五波，疫情在全球蔓延呈井噴式爆發。吉林病例比較多，整體分析是Omicron變異毒株引起的。

他並指，Omicron病毒變異後，傳染性確實太強，過去還可以找到溯源、傳染途徑，還有第一代、第二代、第三代也比較清晰。從現在來看，由於它的隱匿性比較強、無症狀感染者多，一旦確診發現，可能它周邊的一片密接者都已經是陽性了。所以，這次疫情爆發感染病人激增，也是跟病毒感染的特點有關。

如何有效應對本輪疫情？張伯禮表示，官方提出的篩查、嚴格隔離、積極救治等措施都是很及時、很到位的，也是正確的。對廣大老百姓，還要積極做好自身防護，戴口罩、勤洗手、不聚集。還有一點很重要，不要熬夜，因為熬夜以後抵抗力就會降低，保持充分的睡眠很關鍵。飲食要清淡，不要高鹽、高糖。還有，東北吉林天涼，不管多冷的天，每天必須要開兩次到三次窗戶通通風，讓空氣流通。

至於吉林本輪疫情何時迎來拐點？張伯禮說，整體來說，過去我們這套措施是有效的，在精準防控上下功夫是有效的。估計到4月中旬，會步入相對平穩階段，但不是絕對清零，基本上這波疫情能控制住。社會清零是放開的基礎，篩查沒再發現有新的陽性的，一般社會達到清零以後，再過7天基本就可以完全放開了。

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