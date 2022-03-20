熱血接力…湖南教授開刀 114師生獻血4萬毫升

獻血師生達114名。（取材自人民網）

今年58歲的湖南工學院教授廖可兵，日前突發主動脈剝離，情況危急。醫院下達病危通知書，要求盡快手術 ，更換心臟主動脈血管，修復心瓣。由於手術難度高，廖可兵血小板很低，需要大量輸血，但血庫用血量緊張。知道情況後，湖南工學院立刻號召全校師生踴躍捐血，一天的時間，全校114名師生獻血4萬2500毫升，上演了一場「熱血接力」的感人場景。

人民網報導，學校通知11時20分開始獻血，但還沒到時間人就已經很多了。採血車抵達後，他們或蹲在地上，或貼著前面同學的背填寫無償獻血者資料，排隊半個小時或一個小時進行例行體檢。直至下午4時，由於設備有限，獻血人數眾多，採血醫務人員甚至奉勸前來獻血的同學第二天再來。

在接受了114名師生，共計4萬2500毫升的愛心獻血後，廖可兵手術順利，目前正在ICU重症監護室觀察。廖可兵的妻子緊握躺在病床上休養丈夫的雙手說，「看到病危通知書的時候我覺得天都要塌下來了，是這群孩子的出現，給了我莫大的希望和勇氣」。

手術成功後，廖可兵的女兒給學校寫了一封感謝信，「你們樸素又真誠的心如同冬日暖陽照亮了我的心房，點點滴滴的愛築起了生命的城牆，在我和母親最無助的時候，你們的無私幫助給與了我們最強大的力量」。