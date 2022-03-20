留烏北京男網發當地視頻 微信帳號突被封

王吉賢的微信被限制登錄，家人聯絡不上他。（視頻截圖）

俄羅斯 入侵烏克蘭 進入第三周，中國人對戰事的看法亦趨兩極化。近日網上流傳影片，一名操普通話男子手持中華人民共和國護照，表示志願加入烏克蘭國際防衛軍團。而另外一位滯留在烏克蘭的北京民眾則因每日發布烏克蘭視頻，被中國網絡管理部門刪除帳號，切斷他與國內家人的聯繫方式。

自由亞洲電台報導，中國男子參戰的影片裡，男子的聲音經過變聲處理，而其容貌亦打了馬賽克；他手持中華人民共和國護照、國民身分證和一份中英對照的聲明，但真實性難以證明。

男子表示：「本人志願加入烏克蘭國際防衛軍團，參與抵抗俄羅斯侵略烏克蘭的作戰行動，以捍衛正義與自由。」他稱本來自己可以離開烏克蘭，但發現俄羅斯政府的行為令他感到震驚，並且這樣的訊息在中國無法得到真實的報導。經過再三思考，他決定加入烏克蘭國際防衛軍團貢獻自己的一分力量。

男子指出，俄羅斯侵略擴張的行為已經持續了幾百年，在近代，俄羅斯就掠奪了中國幾百萬平方公里的土地，殺害了幾十萬的中國同胞。「希望正義、善良的中國同胞們，盡自己的一分力，幫助這個正處於水深火熱的國家」。

法廣報導，另一位滯留在烏克蘭敖德薩36歲北京民眾王吉賢，為了向他的父母報平安，每天在YouTube和中國微信 發布烏克蘭影片，讓中國觀眾看到了飽受戰爭蹂躪的烏克蘭。

他的視頻獲得越來越多的人的關注，影片時常有十多萬的瀏覽量。但批評他的人也不少，有留言稱他是民族叛徒，其中也包括中國使館的官員。

王吉賢並沒有打算成為中國在烏克蘭的抵抗聲音，但他的微信網路帳號17日被中國網絡管理部門刪除，切斷了他與國內家人唯一的聯繫方式。

王吉賢在youtube網站視頻中氣憤地表示，「你們究竟害怕什麼呢？我只不過是把我的所見所聞告訴大家，向家人報個平安，為什麼你們如此害怕？」「全世界都知道烏克蘭正在發生著什麼，除了兩個國家的人不知道！」。