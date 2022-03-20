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防疫封校園 院士送餐 變「史上最卷外賣天團」

中國新聞組／北京20日電
學生足不出宿舍，送餐的任務落到了教職員工身上。(取材自光明網)
學生足不出宿舍，送餐的任務落到了教職員工身上。(取材自光明網)

不少校園因疫情處於閉環管理，老師們化身「大白」抬盒飯或開自家車送餐給在宿舍裡隔離的學生們，其中不乏院士級的教師，有師生甚至利用「建模」分析研究出最優化的後備廂放置方式以及送餐路線，讓學生們感謝之餘，也封老師們的送餐隊是「史上最卷外賣天團」。

什麼事能讓教授、院士「彎腰」？答案是：給隔離的學生送餐。光明網報導，在上海交通大學閔行校區，學生因隔離「足不出宿舍」，送餐的任務落到了教職員工身上，師長變身「大白」，自發在校園裡開著私家車送餐，引發樓內學生齊刷刷的感謝聲，老師則站在樓下可愛「比心」回應。

上交大抗疫方式也自帶學校特色，師生們把理工科素養運用其中，利用「建模」分析，研究出最優化的汽車後備廂放置方式以及送餐路線，並把模型分享至志願者群。人力不夠時，有的學院貢獻無人駕駛汽車送餐，有學生戲言，「這是史上最『卷』的外賣天團」。

學生在宿舍外懸掛「老師辛苦了」布條，對送餐來的老師表達感謝。(取材自光明網)
學生在宿舍外懸掛「老師辛苦了」布條，對送餐來的老師表達感謝。(取材自光明網)

在復旦大學校園裡，面對全校核酸檢測需求量增加，醫學生們即插即用，其他院系的學生們也穿上志願者背心從事外圍工作，312位志願者輪流在19個點位堅守。在華東政法大學，學校發布閉環管理通知後，僅僅十分鐘，疫情防控學生黨員先鋒隊的第一個微信聯絡群就已滿員。華東師範大學有志願者剛脫下藍馬甲就換上防護服，物資運送與食堂防疫工作「連軸轉」。

同濟大學一位「大白」靠在樓梯口休息的監控畫面，感動著師生，這名學生志願者凌晨2點半睡，6點出發，送飯、倒垃圾後顯出疲態，一旁的志願者說，「你先休息，我站崗，放心」，

全校師生感謝的話語在微博上接力開來，「在同濟，同舟共濟」成了校園裡的高頻用語。

「感謝你，可愛的吉大」、「午餐又是三葷一素耶」、「早餐吃多了，現在還不餓」、「雪下得可真大，送來的飯居然還是熱乎的」，疫情雖暫時影響大家的生活學習，卻帶來了更為深刻的感恩教育，在豐盛的午餐後，師生相互鼓勵的留言，再次溫暖著學生的心。

老師送餐後在學生宿舍樓下可愛「比心」回應學生的感謝。(取材自光明網)
老師送餐後在學生宿舍樓下可愛「比心」回應學生的感謝。(取材自光明網)

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