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他端紅酒杯做核酸刷屏 獲讚「上海爺叔典範」

中國新聞組／北京20日電
梁紅龍被刷屏的照片。(取材自微博)
梁紅龍被刷屏的照片。(取材自微博)

許多上海人的朋友圈近日都被一張照片刷屏，一名男士戴著口罩，舉著一隻酒杯，淡定地站在人群中排隊等待核酸檢測。細看一眼，酒杯裡的紅酒還沒喝完。「核酸隊伍中，上海這個城市氣質拿捏了！」照片刷屏之餘，這樣的評論也被同步轉發。在上海多個區域疫情防控的當下，這名男子排隊時表現出的淡定和腔調，引發眾多人共鳴。

上觀新聞報導，45歲的上海網球教練梁紅龍家住青浦華新鎮星上灣，小區輪上了兩輪48小時封控，19日是封控管理第四天，每天一次核酸。這兩天刷屏的照片，是他18日小區參加集中核酸檢測時被拍的。

「我們是一個四、五千人的大型小區，按樓棟排隊核酸，每個樓棟檢測的時間社區裡會預先公佈，也有志願者敲門通報。」梁紅龍說，按照計畫，他所在的樓棟18日大約下午2時30分開始下樓排隊。但142時左右，他正在吃午飯時，志願者忽然提前來敲門說：「排隊的居民不多了，你們盡快下去吧！」

飯還沒吃完，但梁紅龍二話不說就準備下樓。他平時喜歡喝點葡萄酒，見酒杯裡還剩了幾口，就順手帶上了酒杯。樓下排隊的人不多，梁紅龍也挺悠閒，不時將口罩掀開縫隙抿一口小酒。

排隊居民中，身高1.9米的梁紅龍是個大高個，馬尾辮、運動裝和紅酒杯也令他顯得更為扎眼。不少鄰居看到他手中的酒杯，會心一笑，梁紅龍也隔著口罩回報以微笑。

因為小區組織有力，梁紅龍從下樓排隊到做完核酸檢測，只花了約十分鐘。排隊時，他沒注意到有人拍照。待做完檢測回家，他很快就收到了一名網球學員媽媽發來的他舉著酒杯的照片，說：「這是您嗎？朋友圈看到的。」不一會兒，更多朋友陸續給他發來了這張照片求證，梁紅龍這才知道，自己好像真的「紅」了。

「當時戴著口罩嘛，想著很多人應該認不出是我，沒想到都看出來了。」梁紅龍笑著說，熟悉他的朋友都知道他平時喜歡喝點小酒，幾乎每頓正餐都會喝，已經成了習慣。現在，他家裡也有70至80瓶葡萄酒，高峰時有200多瓶，朋友們已經見怪不怪了。

熟悉梁紅龍的網球球友王先生表示，梁紅龍還非常孝順，對家人都很好，對母親的照顧非常周到。為了給丈母娘治病，他還曾賣掉過一套自己的小房子籌錢。「在我們這些朋友們眼裡，他就是上海爺叔的典範！」

檢測 口罩 疫情

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