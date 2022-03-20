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時隔1年多 中國再現染疫死亡病例 均在吉林

中國新聞組／北京20日電
19日在長春市一處核酸檢測點，市民在工作人員的指引下有序排隊等待接受核酸採樣。(新華社)
19日在長春市一處核酸檢測點，市民在工作人員的指引下有序排隊等待接受核酸採樣。(新華社)

本報系聯合報報導，中國本土疫情持續散發，19日新增3870例本土病例（含無症狀感染者），當中以吉林省最多，達2211例。另，19日新增兩例死亡病例，均在吉林省，這也是自去年1月以來，14個月後中國再有新冠死亡病例。

吉林市中心醫院重症醫學科主任劉文革19日表示，兩人病情本身不重，屬於輕型，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

此外，福建與上海近期確診數也不斷增加。福建衛健委19日通報，新增276例本土病例（含無症狀感染者），其中以泉州市的266例最多。上海19日通報新增8例本土確診和366例本土無症狀感染者。

中國這波本土疫情擴散迅速，已波及近30省市，各地均收緊防疫措施，服務業大受影響，中國國家電影局18日宣布中高風險地區電影院一律暫不開放。數據顯示，截至16日，電影院營業率已跌破60%，約5000家暫停營業。有影城經理表示，這是自前年2020年7月復工以來，影院停業規模最大的一次。

北京日報客戶端報導，國務院聯防聯控機制19日召開新聞發布會，介紹從嚴從實科學精準抓好疫情防控工作有關情況。會上，北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺介紹，輕型病例在集中隔離時，由於都是感染者，因此不需要單人單間隔離；但是不能和隔離點隔離的人群，比如核酸檢測陰性的密接者同時在一起隔離，這樣會發生交叉感染。

至於把他們放在隔離點會不會發生感染擴散，他認為不必要擔心。「因為在隔離點，我們有很好的隔離設施，同時我們的工作人員都是閉環管理，只要做好個人防護，做好消毒隔離，是不會引起感染擴散的。」

另據河北日報客戶端報導，唐山市公交總公司發布緊急通告，為有效防控疫情，最大限度避免因人員流動造成交叉感染和病毒傳播，確保人民群眾身體健康和生命安全，按照上級要求，自19日即時起，公交總公司所屬全部公交線路暫停營運，全部公交卡充值網點暫停營業，恢復時間另行通知。

吉林日報報導，長春進一步嚴格社區（村）管控，所有人員三天日內不出封閉小區（村），小區、單位車輛，除政府部門發放的應急通行證外，一律不得出入。

長春市城區範圍19日啟動第六輪全員核酸檢測。(新華社)
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