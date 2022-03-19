中國人忙滑手機、上網 10年來每天少睡1.5小時

3月21日是「世界睡眠日」，圖為2021年重慶舉行的一場睡眠行為藝術活動。（新華社）

北京日前發布「中國睡眠研究報告（2022）」顯示，中國民眾平均睡眠時長7.06小時，看手機 、上網是導致睡眠拖延和失眠 的重要原因。經濟能力越好、社會階層越高的人，因手機或上網影響睡眠的情況相對越少。

中新社報導，這份報告由中國社會科學院社會學研究所聯合「喜臨門睡眠」研究院主編、社會科學文獻出版社推出。報告稱，中國民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時。

報告指出，比起十年前，現在中國民眾的入睡時間晚了兩個多小時，起床時間晚了37分鐘，睡眠時長少了近1.5小時。看手機、上網是導致中國民眾睡眠拖延和失眠的一個重要原因。

此外，工作或學習時長擠占睡眠時間在中國中青年群體中非常突出。失眠等睡眠障礙也影響著睡眠時長，中青年群體的失眠頻率沒有明顯差異，但60歲及以上老年群體因失眠影響睡眠的問題最為突出。

根據報告，從人口學差異角度來看，年齡小、女性、受教育 程度高、未婚民眾的手機拖延睡眠行為相對較多；而個人月收入越高、擁有房產數量越多、主觀社會階層越高的民眾，手機拖延睡眠行為和上網拖延睡眠行為相對越少。

報告指出，中國官方去年推動「雙減」（減輕義務教育階段學生過重作業負擔和課後輔導負擔）政策前，各地中小學生睡眠普遍不足，主要有學習壓力因素，父母或看護人因素、生理因素、情緒因素、睡眠習慣和環境因素。

調查顯示，在「雙減」政策實施後，61.53%的中小學生家長表示孩子上床時間提前了。但報告同時指出，仍然有50.48%的中學生家長和37.77%的小學生家長表示，孩子每天的平均睡眠時長仍然無法達到8小時。