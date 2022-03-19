我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

中國人忙滑手機、上網 10年來每天少睡1.5小時

記者林則宏／綜合20日電
3月21日是「世界睡眠日」，圖為2021年重慶舉行的一場睡眠行為藝術活動。（新華社）
3月21日是「世界睡眠日」，圖為2021年重慶舉行的一場睡眠行為藝術活動。（新華社）

北京日前發布「中國睡眠研究報告（2022）」顯示，中國民眾平均睡眠時長7.06小時，看手機、上網是導致睡眠拖延和失眠的重要原因。經濟能力越好、社會階層越高的人，因手機或上網影響睡眠的情況相對越少。 

中新社報導，這份報告由中國社會科學院社會學研究所聯合「喜臨門睡眠」研究院主編、社會科學文獻出版社推出。報告稱，中國民眾睡眠時長不足，每天平均睡眠時長為7.06小時。 　　

報告指出，比起十年前，現在中國民眾的入睡時間晚了兩個多小時，起床時間晚了37分鐘，睡眠時長少了近1.5小時。看手機、上網是導致中國民眾睡眠拖延和失眠的一個重要原因。

此外，工作或學習時長擠占睡眠時間在中國中青年群體中非常突出。失眠等睡眠障礙也影響著睡眠時長，中青年群體的失眠頻率沒有明顯差異，但60歲及以上老年群體因失眠影響睡眠的問題最為突出。 　　

根據報告，從人口學差異角度來看，年齡小、女性、受教育程度高、未婚民眾的手機拖延睡眠行為相對較多；而個人月收入越高、擁有房產數量越多、主觀社會階層越高的民眾，手機拖延睡眠行為和上網拖延睡眠行為相對越少。 

報告指出，中國官方去年推動「雙減」（減輕義務教育階段學生過重作業負擔和課後輔導負擔）政策前，各地中小學生睡眠普遍不足，主要有學習壓力因素，父母或看護人因素、生理因素、情緒因素、睡眠習慣和環境因素。 

調查顯示，在「雙減」政策實施後，61.53%的中小學生家長表示孩子上床時間提前了。但報告同時指出，仍然有50.48%的中學生家長和37.77%的小學生家長表示，孩子每天的平均睡眠時長仍然無法達到8小時。

失眠 手機 教育

上一則

建築業搞「清退」 超齡農民工告別工地 等於告別保障

下一則

儲戶2.5億存款不見了 工行「甩鍋」稱個人犯罪行為

延伸閱讀

蘇貞昌引中國劇「走向共和」台詞 國台辦：人格分裂？

蘇貞昌引中國劇「走向共和」台詞 國台辦：人格分裂？
替中國人購槍並隱匿買家身分 美海軍上尉被判4年

替中國人購槍並隱匿買家身分 美海軍上尉被判4年
整點快訊/中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 疑拐賣嬰兒被捕

整點快訊/中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 疑拐賣嬰兒被捕
中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升