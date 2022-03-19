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因疫延期後 大運會定6月26日成都登場

中國新聞組／北京19日電
大運會預定在6月26日於成都登場。（取材自上觀新聞）
大運會預定在6月26日於成都登場。（取材自上觀新聞）

疫情影響自去（2021）年延期至今的「2021年第31屆世界大學生夏季運動會」，昨天由中國教育部官宣，確定將於今（2022）年6月26日至7月7日在成都舉辦。教育部昨天指出，借鑑北京冬奧會經驗，成都大運會將組建疫情防控專家組和工作專班，以「一賽一策」防疫細則實施嚴格閉環管理，並建設應急救援體系。

上觀新聞報導，世界大學生運動會由國際大學生體育聯合會主辦，包括「夏季運動會」「冬季運動會」，每兩年舉辦一屆，只限在校大學生和畢業不超過2年的大學生參加。成都獲得2021年第31屆世界大學生夏季運動會舉辦權，原定舉辦時間為2021年8月18日至29日，因全球疫情形勢影響，延期至2022年6月26日至7月7日，並將如期舉辦。

教育部昨天舉行新聞發布會介紹成都第31屆世界大學生夏季運動會籌備進展情況指出，成都大運會口號為「成都成就夢想」（Chengdu Makes Dreams Come True），會徽主體結合了天府文化象徵元素之一的太陽神鳥，對應成都大運會「綠色、智慧、活力、共享」的辦賽理念。

成都大運會吉祥物為一隻名叫「蓉寶」的大熊貓，造型呈奔跑姿態，面部構思參考了川劇的臉譜樣式。成都大運會共設置比賽和訓練場館49處，所有場館於2021年4月底前完工。大運村設在成都大學，總佔地面積80萬平方米（1200畝），由居住區、運行區、國際區、交通區4部分組成。

成都大運會比賽有15個必選項目和3個自選項目，共18個大項、269個小項。借鑑北京冬奧會經驗，成都大運會組建疫情防控專家組和工作專班，制定18個競賽項目「一賽一策」防疫細則，實施嚴格閉環管理，為常態化疫情防控下安全辦賽做好準備。此外並建設應急救援體系，承擔醫療保障任務。

教育部 疫情 北京冬奧

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