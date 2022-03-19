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清明防疫別返鄉 縣政府建議「與先人視訊」

中國新聞組／北京19日電
廣西都安17日一則民眾清明非必要勿返鄉掃墓的呼籲引發關注。（取材自微信）
廣西都安17日一則民眾清明非必要勿返鄉掃墓的呼籲引發關注。（取材自微信）

清明節將屆，因應本土疫情來勢洶洶，中國多地近日紛紛宣布掃墓的防疫規定，以避免因人潮流動與聚集導致疫情擴散。不過，廣西都安17日發布「致都安全縣廣大居民朋友的一封信」卻建議民眾：「可通過視頻、電話等方式表達對先人的懷念和追思」，奇葩建議引發網友熱議。

這則訊息是都安瑤族自治縣文化廣電體育和旅遊局在微信公眾號「都安文旅」上發布的，但這則訊息很快就在17日16時左右被刪除。有網友調侃稱，要怎麼通過視頻和電話表達懷念和追思呢？是不是得先燒支手機下去呢？都安宣傳部工作人員17日回應稱，這是新同事工作的失誤，發現問題後已經刪除了文章。

九派新聞報導，對於都安縣「緬懷先人可通過視頻、電話等方式表達」的倡議，羊城晚報旗下羊城派發表評論稱，「這著實令人莫名驚詫…這麼驚悚的操作，先人的棺材板都要壓不住了！」

評論指出，「都安縣委宣傳部是要人們打通陰陽二界麼？視頻中地下先人的樣子，真的不會嚇到你？和先人們視頻，地下舖設了4G、5G麼？又怎麼把電話送給地下的先人呢？燒一個紙糊的可能不大管用吧？」都安的倡議「本身就屬於『又向荒唐演大荒』。「政務類微信公號，鬧出這樣的烏龍，著實不該。」

評論指出，「政務類微信公號文章，具有準公文的性質，嚴謹度、公信力是基本要求。搞出這樣一篇奇文從而帶來疑義，其癥結並不在於寫作水平之高低，骨子裡還是形式主義、官僚主義作祟。我疑心相關工作人員是套用了網上某個抗疫通告模板，掐頭去尾『例行公事』照搬而來。但是因為不走心，終於還是鬧出了顧頭不顧腚的笑話。」

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