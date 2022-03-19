輝瑞新冠藥首批抵上海 火速送抗疫第一線

上海海關檢驗首批進口輝瑞新冠治療藥物。（取材自新民晚報）

美國輝瑞公司研發的新冠病毒治療藥物「帕克斯洛維德」（Paxlovid），2月11日獲中國國家藥監局批准進口後，首批2萬1200盒17日晚經上海外高橋保稅區海關驗放後，辦結全部進口通關手續，被火速運往全國抗疫一線。這是該種藥物被納入最新版新冠肺炎 診療方案後全國的首批進口。

香港 文匯報報導，上海海關綜合處副處長胡曉明介紹，這批貨物從浦東機場 口岸入境，上海海關提前對接企業了解貨物進口情況，制定並啟動了全程通關保障預案，指導企業採取「提前申報」模式。而待貨物抵達浦東機場後，便立即提離並轉運至外高橋保稅區，為企業後續的申報進口和分撥出運提供了寶貴的時間「提前量」。

保稅區海關則在業務現場設置綠色通道，確保貨物安全便捷通關。由於這批藥物對儲存環境有較為嚴格的要求，在接到企業的預約查驗申請後，保稅區海關指派關員在做好安全防護的前提下，還赴企業開展入庫查驗工作，根據查驗指令完成現場驗核，實現通關「零等待」。

中國國家藥監局根據藥品管理法相關規定，按照藥品特別審批程序，今年2月11日進行應急審評審批，附條件批准「帕克斯洛維德」進口註冊。3月15日，國家衞健委發布的「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」修訂要點顯示，國家藥監局批准的「帕克斯洛維德」特異性抗新冠病毒藥物被寫入診療方案。