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「不讓企業倒在黎明前」…深圳救經濟 清零5區重啟

中國新聞組／北京19日電
平日熙來攘往的深圳華強北，店鋪全部關門，一片冷清。（美聯社）
平日熙來攘往的深圳華強北，店鋪全部關門，一片冷清。（美聯社）

中國國家主席習近平剛對防疫做出「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」的指示，深圳市18日宣布，已實現全面動態清零的五個區，即日起恢復正常工作秩序及生產經營；東莞市也恢復公車、地鐵營運。深圳金融監管部門並發布企業紓困通知，對因疫情重創的企業出手相救，「不讓中小微企業倒在黎明前」。

深圳18日新增46例確診病例和31例無症狀感染，疫情似有趨緩跡象；深圳市疫情防控指揮部昨日宣布，已實現全面動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區等五個區，恢復正常工作秩序及生產經營，公交地鐵恢復運行，乘客搭公交車時使用移動「電子哨兵」功能進行驗證。

圖為16日深圳市福田區一處遭封閉的小區內一家蛋糕店工作人員（右一）隔著圍欄將外賣...
圖為16日深圳市福田區一處遭封閉的小區內一家蛋糕店工作人員（右一）隔著圍欄將外賣訂單的貨品交給外賣業者。（新華社）

大公報報導，深圳公共場所有序開放，企業、工地有序復工復產。深圳市政府副秘書長黃強表示，深圳要科學精準疫情防控，緊抓產業鏈供應鏈安全穩定，保障企業有序生產經營。據報導，不少企業已恢復生產、上班，有公司負責人已出門要為員工發工資，鹽田港區也恢復集裝箱吊運作業。

不過，深圳14日起「封城」七天仍對經濟生產造成重大衝擊，深圳市烹飪協會日前就發出「求救信」，稱許多餐廳酒樓已無力支付租金及員工薪水；而深圳作為中國一線大城、僅次於上海的第二大港口、華為等重量級公司的總部所在地，「復常」壓力巨大，政府被迫在經濟與防疫的兩難間找尋平衡點。

對此，深圳市地方金融監督管理局16日已印發「加強疫情期間金融服務支持經濟社會持續穩定發展的通知」，為受疫情影響的企業提供金融支持；深交所也宣布免收深圳上市公司本年度多項收費。

光明網評論指出，深圳、上海等地出台針對中小微企業的種種幫扶，是對國家政策的細化與落實，為中小微企業鼓勁、加油，同時也要防止政策空轉或懸置，不能讓企業主「只聽樓梯響，不見人下來」。

另外，東莞疫情防控指揮部也宣布，18日6時起恢復公車、地鐵營運，全力保障群眾的正常生產生活。

人民網報導，東莞市疫情防控指揮部辦公室發布通告，自3月11日以來，東莞市已初步完成兩輪全員核酸篩查，目前共有八個鎮街（園區）發生本土疫情，疫情防控形勢依然嚴峻，但基本可控。經研究決定，未發生本土疫情的鎮街（園區），從3月18日6時起恢復公交、地鐵運營，全力保障群眾的正常生產生活。

疫情 地鐵 防疫

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