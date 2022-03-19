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建築業搞「清退」 超齡農民工告別工地 等於告別保障

中國新聞組／北京19日電
超齡農民工告別工地後的出路問題引發關注。示意圖。（取材自央廣網）
超齡農民工告別工地後的出路問題引發關注。示意圖。（取材自央廣網）

多地發文規範建築業用工年齡管理，超齡農民工告別工地後的出路問題引發關注。上海、天津等地出台規定，限制或禁止超齡農民工從事建築施工作業，初衷是好的。建築工地具有高危特點，超齡農民工體力下降、反應變慢，風險指數上升。規範用工年齡是安全生產所需。

央廣網報導，告別工地，不能告別保障。很多超齡農民工並不是閒不住，而是不能閒。他們可能來自偏遠地區，在城鎮工地幹了一輩子，一旦告別工地，謀生恐怕就成了問題。如果返鄉，他們也要面臨就業和收入的困境，加上沒有退休金支撐，養老難以安心。因此，不能一「退」了之，要周全妥善安排好高齡農民工的出路和保障。

需要注意的是，不宜搞「一刀切」，將所有超齡農民工都辭掉，應根據個人身體健康情況，分類施策，做妥善安置。有些身體素質較好，仍能在建築工地幹的超齡農民工，可否安排無需高空作業、體力消耗相對少的工作？一些超齡農民工是否可轉變工種或引導轉型，比如從事門衛、保管、保潔、裝修等工作？

事實上，一些地方的建築業清退令，並沒有涵蓋工地其他輔助性崗位。城市理當有溫情的一面，保護好他們的合法權益，，幫助他們在其他崗位發光發熱、生活無憂。

隨著老齡化社會的到來，各地政府需盡早建立相應的老人保障制度，讓他們能夠較為安穩地「退休」，過上幸福的晚年生活。

工人日報報導，調查發現，如今施工現場已經難尋60歲以上的農民工，甚至超過55歲的都極少。上海、天津、廣東深圳、江蘇泰州、江西南昌、湖北荊州等地均作出規范建築施工企業用工年齡管理要求。

上海市住建委、市人社局和市總工會2019年共同發文，明確規定禁止18周歲以下、60周歲以上男性及50周歲以上女性三類人員從事建築施工作業，同時禁止55周歲以上男性、45周歲以上女性工人進入施工現場從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或其他影響身體健康以及危險性、風險性高的特殊工作。

天津規定，因特殊情況確需安排或使用超齡建築工人的，施工單位應對超齡人員健康證明進行核驗，並合理安排工作崗位。湖北黃岡則新增「原則上年齡超過65周歲後不建議參與施工現場技術管理」規定。

建築工地是超齡農民工安全事故高發易發的區域。考慮建築施工的高危特點、重體力要求的高鹽高油飲食等對老年人健康均十分不利，因此上海市出台了相關文件。

退休金 就業 高溫

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