搶防疫商機 五星酒店推學生陪讀餐 5天4晚5900元

上海五星酒店發布的「無憂網課」宣傳信息。（取材自微博）

南京、上海有五星級酒店推出學生網課套餐服務，為居家上網課的學生提供一個獨立學習空間，除了有專人陪小孩寫作業，也包括照顧小孩用餐和生活，並開出5天4晚售價達人民幣5900元（約928美元）。

楚天都市報旗下新媒體極目新聞報導，因疫情 防控，上海的中小學3月12日開始全部停課居家上網課。南京自3月16日開始，所有中小學也暫停線下教學，各校開始組織線上教學。

3月16日，南京一家高階酒店發布信息，表示酒店推出為學生提供在酒店套房上網課的特惠套餐服務，並聲稱有專業IT團隊保障網路順暢、客房團隊一人一間陪同完成作業和餐飲團隊負責營養保障等優勢。

同一天，上海浦東一家高階酒店也推出了類似服務，名為「無憂網課」空間。

南京、上海的部分五星級酒店推出學生網課套餐服務。（取材自極目新聞）

南京這家酒店提供的服務有兩種，一種為白天套餐，另一種是全天套餐，服務價格分別為人民幣350元和500元。套餐除了包含一人一間客房進行網課學習輔導外，還包括酒店下午茶、健身 娛樂、體驗做菜等一對一增值服務。

上海浦東一家高階酒店發布的信息則顯示，「無憂網課」空間5天4晚的報價為人民幣5900元，每日上網課期間有酒店專人陪護。

對於酒店的服務價格，有家長表示「一周5900元，這個價格讓我焦慮」「一周1000元還能接受」，也有家長表示「在家帶娃幾天確實很累，痛點很準」。

南京這家酒店的工作人員表示，他們16日剛推出此項服務，17日已有3位家長送孩子來體驗。但孩子入住需要監護人陪同辦理入住手續，最好是學齡兒童。上海浦東這家酒店的工作人員也證實，「無憂網課」已經有多位家長打電話諮詢。

上海的家長趙先生說，他和其他家長大都不願意把孩子送過去。除了價格高昂外，酒店是住宿的，非專業託管機構，不能很放心地把孩子送過去，還有家長覺得酒店在孩子看管方面應該沒有經驗。