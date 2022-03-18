薩德惹的禍…遭消費者抵制 南韓樂天退出中國

樂天瑪特超市。（取材自觀察者網）

「薩德事件」後，南韓 樂天集團遭到中國消費者抵制，業績大幅下滑。南韓SBS電視台日前報導，樂天集團「徹底放棄對中國市場的迷戀」，即將解散名存實亡的中國總部，加大對東南亞 地區國家的投資 。

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綜合媒體報導，樂天集團於1994年進軍中國市場，此後樂天瑪特、樂天百貨等主要子公司均在中國成立合資企業。樂天集團於2012年在上海成立中國總部，樂天集團會長辛東彬當年制定了2018年銷售額達200萬億韓元、成為亞洲十大企業的經營目標，並將中國作為核心戰略市場。

據了解，樂天集團是南韓五大集團之一，曾在世界500強排名第28位，報導指出，樂天集團在中國的事業，樂天控股、樂天購物、樂天化學分別持股70％、15％、15％。

然而，2016年，駐韓美軍使用樂天所屬地塊部署「薩德」後，樂天在中國業務受阻，部分中國消費者發起抵制樂天的運動，樂天在中國各項業務陷入癱瘓。

2017年，吉林江南樂天瑪特超市前，逾20人拉起抗議布條。（取材自西陸網）

2017年，吉林江南樂天瑪特超市前，逾20人拉起抗議布條，寫著「南韓樂天，宣戰中國，樂天支持『薩德』，馬上滾出中國」。中國外交部當年亦針對事件指，中方歡迎外國企業來華投資興業並始終尊重和保護外國企業在華的合法權益，但外國企業在華經營成功與否，要由中國市場和中國消費者決定。此外，國家旅遊局亦曾發布南韓旅遊提示，提醒中國公民，清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地。

樂天集團相關人士稱，集團去年底做出解散中國總部決定，預計上半年走完各項流程。但這並不意味著樂天這一品牌告別中國市場，樂天化學等中國項目仍將繼續推進。