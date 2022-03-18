我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霧濃踩了煞車 密蘇里連環車禍6死 波及135輛車

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

新功能將登場 防堵假訊息…微博揭露用戶IP地點

中國新聞組／北京18日電

中國社群平台微博昨日宣布，預計在未來一周上線「用戶個人資料頁展示近期發帖所在地」的功能，揭露發文者所在真實位置，藉此避免個別冒充在地網友發布和傳播不實訊息。

中央社報導，「微博管理員」昨日宣布，由於俄烏局勢和中國境內疫情等熱點事件引發網友高度討論，微博站方加強查處違規訊息的同時，仍發現有個別冒充當地網友發布和傳播不實訊息的行為，為了維護秩序，將上線「用戶個人資料頁展示近期發帖所在地」。

微博指出，這個功能將在「個人主頁–個人資料」中展示用戶最近一個月內最後一次發文或評論的IP歸屬地域；IP歸屬地域顯示規則與評論區當前顯示規則保持一致。這個功能目前尚在測試階段，僅對部分用戶開啟測試，主動開啟或關閉功能暫不開放。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，微博管理員數度發布處理公告，直指不良訊息亂竄於平台，例如，發布刻意渲染戰爭、引戰的言論，或是發布「烏克蘭美女」等調侃內容；也有用戶藉著熱點事件不當地蹭熱度、玩梗，或是惡意發布引流量訊息。另也有帳號冒充烏克蘭在地網友發言，誤導大眾認知。

俄烏戰爭發生後，中國社群平台也成為輿論戰場，有網友一度在社群平台上發布「烏克蘭小姐姐來中國」、「接收烏克蘭女人」等低俗文字，內容幾經翻譯傳回烏克蘭，加上中國親俄立場，掀起當地反華情緒。外國駐中國大使館官方微博，也在「小粉紅」出征下，充斥攻擊謾罵、宣揚仇恨、引戰帶節奏等言論。

烏克蘭 微博 社群

上一則

策馬雪原暴紅女官 化身直播主賣新疆農產

下一則

中國整治直播亂象 打色、打假、打賭…也打醜

延伸閱讀

俄烏改變全球金融 金價上看1萬

俄烏改變全球金融 金價上看1萬
俄烏戰爭啟示 馬英九：美國讓盟友失望的故事不少

俄烏戰爭啟示 馬英九：美國讓盟友失望的故事不少
中國不是俄烏戰爭受益者？今年貿易順差可能銳減65%

中國不是俄烏戰爭受益者？今年貿易順差可能銳減65%
誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有