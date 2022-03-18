中國整治直播亂象 打色、打假、打賭…也打醜

以「審醜」成名的中國網紅「郭老師」遭網路媒體平台永久封禁。（取材自微博）

中國網信辦將開展今年的「清朗」行動，重點「打擊網絡直播、短視頻領域亂象」；國家網信辦昨天並表示，將建立謠言溯源機制，對首發謠言訊息的平台和帳號加大懲處力度，並對多次發布謠言的帳號主體予以嚴厲懲戒，從嚴打擊謠言。

央視報導指出，中國國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華介紹2022年「清朗」系列專項行動有關情況，將打擊網絡直播、短視頻領域亂象，公告第一點就提到全面清理「色、醜、怪、假、俗、賭」等各類違法違規直播和短視頻；引發網民議論「人醜沒人權」、「醜也有罪？」

報導指出，其他重點內容包括：從嚴整治激情打賞、高額打賞、誘導打賞、未成年人打賞等行為；遏制借未成年人牟利，通過直播、短視頻打造「網紅兒童」等侵犯未成年人權益現象；全面整治劣跡藝人違規復出、被封帳號違規轉世；嚴懲偷拍跟拍、搭訕騷擾、虛構自殺等各類無底線蹭流量；整治直播間營造虛假人氣、虛假帶貨量，營造虛假流量等行為；打擊通過炮製低俗情感劇情，收割老年人流量。

國家網信辦網絡綜合治理局局長張擁軍昨指出，整治網路謠言是網路生態治理重要內容，擬採四措施。一是清理存量。召集網站平台清理已經認定的網路謠言，防止其反覆傳播，二是抑制增量，對敏感領域、敏感事件產生的各種訊息加強辨識。三是懲治源頭，對首發謠言的平台和帳號加大懲處力度，對多次發布、傳播謠言訊息的帳號主體予以嚴厲懲戒，全網禁止註冊新帳號；對情節特別嚴重的，要移送法辦。最後是協同治理，加強部門協同，發動網民積極檢舉。