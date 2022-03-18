報導「辛苦中國人」被退休？中新周刊副總「說真話」告別

陳曉萍「留」了「說真話」三個大字。（取材自微信）

中新社旗下的中國新聞周刊1月刊出「流調中最辛苦的中國人」的調查報導，引起社會廣泛關注，但該報導及相關人員卻遭中新社通報批評。而負責「流調中最辛苦的中國人」報導的副總編緝陳曉萍本月初退休 ，特意找了一張中國新聞周刊2013年刊發的封面作配圖，上面寫著 「說真話」 三個大字。

港媒報導，北京 1月時通報染疫的44歲岳姓男子生活軌迹，外界意外發現他竟在14日內竟穿梭23個地點做散工，被認為是中國底層百姓的超真實寫照，引發主會議論，也導致中新社通報批評，中國新聞周刊部分人員遭懲處。

中新周刊副總編緝陳曉萍。（取材自深藍財經）

深藍財經報導，陳曉萍擁有30年媒體從業經歷，上世紀90年代先後就職於廣州日報和海南日報，2002年進入中國新聞社，歷任編輯、主編助理、副主編，並在退休前管理編輯部。

中國新聞周刊由中國新聞社主辦，2000年1月1日正式出版發行，以「影響有影響力的人」為辦刊宗旨，是中國知名時政類期刊，曾長期刊發大量的深度調查報導。影響有影響力的人，這句辦刊宗旨曾經是眾多中國新聞周刊員工們的精神動力。

總編輯王晨波曾在一次採訪中表示，中國新聞周刊本身沒有太多歷史包袱，要做的就是探索如何用市場化的方式去創新，去打造一個新銳媒體，實現「影響有影響力的人」的口號。陳曉萍2020年也在一次採訪中提到，中國新聞周刊一直強調「影響有影響力的人」，所以，我們在追求真相的同時，還提供一種思維方式、觀察問題的方式。

55歲的陳曉萍退休了，3月3日在朋友圈留下一聲再見，並耐人尋味地「借」了2013年的中國新聞周刊封面，「留」了更耐人尋味的「說真話」三個大字。