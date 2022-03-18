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彭博專欄作家：中國清零太成功 如今反成棘手難題

中國新聞組／北京18日電
上海居民排隊等候接受新冠肺炎核酸檢測。中國疫情升溫，導致多地封城，對「動態清零」政策形成考驗。（美聯社）
上海居民排隊等候接受新冠肺炎核酸檢測。中國疫情升溫，導致多地封城，對「動態清零」政策形成考驗。（美聯社）

正在香港居家隔離的彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）說，新冠病毒這兩年幾乎在中國絕跡，所以當她把自己兩周前感染變種病毒Omicron的消息告知中國親友時，對方反應讓她嚇一大跳。由此可知，中國「清零」政策有多成功，如今反而變成棘手難題。

任淑莉17日撰文表示，她已接種疫苗，感染Omicron後症狀輕微，這在全球各地已是人盡皆知的常識；然而，在中國，染疫仍有如汙名上身。即使是海外歸國的「海龜」，也大感驚慌，叮嚀她立刻去買「連花清瘟膠囊」，據說能紓解症狀，儘管她已表明症狀輕微，何況那膠囊在香港早就賣光。

她的父母反應更極端。母親擔心得失眠，而退休前擔任化學工程師的父親堅稱，中國不應放棄「清零」政策。論點是：中國的疫苗接種率與香港類似，80歲以上一劑都沒打的居民占比超過40%。而香港現在的新冠肺炎死亡率變成世界最高。

這對中國已形成一大頭痛問題。放寬防疫限制是遲早都得做的事，但對染疫風險「低容忍」的態度如今已深植人心。

就眼前而論，中國仍謹守「動態清零」政策，設法以這種做法瞄準區域性疫情。隨著中國遭遇疫情爆發以來最糟的一波疫情，目前當地約有3000萬人受制於隔離令。

不過，中國官員正開始探索變通之道，包括讓已完整接種疫苗的國際旅客豁免於隔離檢疫規定。近幾周來，高知名度的科學家紛紛出面安撫人心並教育民眾。例如，有「中國版佛奇」之稱的流行病學家張文宏就在社群媒體發文說，新冠病毒致病力已降低，免疫力正常且已打加強劑者應可安然無恙。他說，中國必須跨出的第一步，就是避免恐懼。

但恐懼感正襲上許多中國人心頭。自從2019年新冠肺炎疫情在武漢爆發後，國營媒體大肆播放無數個英、美人士染疫死亡的報導，令民眾戒慎恐懼。政府發布的預測數字也加深恐懼感，例如中國疾病預防控制中心（CCDC）首席流行病學家去年11月就表示，假如中國採用西方因應新冠肺炎疫情的政策，中國確診病例可能早就衝上2.5億例、逾300萬人病歿。

目前，上海市排除全面封城，但任淑莉說，她的上海友人「自動閉關」，一周七天、每天24小時待在家中，從外面引進家門的東西一律先消毒。這不能怪他們，畢竟過去兩年來，政府不也是以懷疑眼光檢視海外寄來的包裹和進口水果？

任淑莉說，正因為中國的清零政策「太成功」，以致於現在即使政府想解封，也難以說服人民接受「與病毒共存」。

人人生來看待風險的態度就不同。在美國，認為防疫限制可更寬鬆的人，大可遷往共和黨人主政的州，例如佛羅里達州和德州。但在中央集權的中國，人人受制於同樣的規定，願意與病毒共存者無處可去。

疫情 香港 疫苗

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