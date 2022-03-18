本月確診破2萬 習近平重申堅持「動態清零」

上海防疫總動員，圖為穿著防護服的人員在封控小區外休息。（Getty Images）

3月以來，中國本土新冠感染者已破兩萬例，外媒一再質疑中國的清零政策。中共 總書記習近平 昨在中共中央政治局常務委員會議上首度對此輪疫情 發話，重申「動態清零」並強調「堅持就是勝利」，但他也要求「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

中國這波本土疫情來勢洶洶，不但造成吉林「封省」，包括深圳、上海等長三角、珠三角經貿重鎮疫情蔓延，部分企業工廠停工停產，損及產業鏈供應鏈安全。中共最高決策層、中央政治局常委會昨舉行會議，專門分析當前疫情形勢及部署從嚴做好疫情防控工作。

據新華社報導，習近平在主持會議時，對近日持續延燒的疫情信心喊話強調，要堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散。同時，要提高科學精準防控水平，優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。

他還指出，要保持戰略定力，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，近期中國本土群聚疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，要壓實屬地、部門、單位、個人四方面責任，從嚴從實開展防控工作，快速控制疫情。會議還強調要保持民眾正常生產生活平穩有序、加快疾控體系改革、壓實口岸地區防控責任、加強學校等重點場所常態化防控。在疫情較為嚴重的地方，中共黨政主要官員要強化督查問責，嚴肅查處失職人員。

據國家衛健委通報，17日0至24時，全國新增本土新冠確診病例2388例、本土無症狀感染者1742例，病例數較前日再增加，吉林、長春仍是最嚴重地區。國務院副總理孫春蘭已連續四天在吉林省調研，她表示，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷，要求用最短時間實現社會面清零。

吉林省紀委監委昨公開通報處分長春市、吉林市防疫不力的16名黨員幹部及公職人員，其中包括免去長春市衛健委主任高玉堂職務，並予以黨內嚴重警告處分；吉林市教育局黨組書記、局長楊偉光因吉林農業科技學院疫情應急處置措施不當，受黨內嚴重警告處分。

吉林省政府17日並表示將加大「應隔盡隔」力度，充分挖掘賓館、酒店、培訓機構、公租房、閒置樓盤等符合集中隔離條件的房間資源，依法徵用改造，全力騰出更多集中隔離資源，決阻斷疫情蔓延鏈條。