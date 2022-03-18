本月確診破2萬 習近平重申堅持「動態清零」
3月以來，中國本土新冠感染者已破兩萬例，外媒一再質疑中國的清零政策。中共總書記習近平昨在中共中央政治局常務委員會議上首度對此輪疫情發話，重申「動態清零」並強調「堅持就是勝利」，但他也要求「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。
中國這波本土疫情來勢洶洶，不但造成吉林「封省」，包括深圳、上海等長三角、珠三角經貿重鎮疫情蔓延，部分企業工廠停工停產，損及產業鏈供應鏈安全。中共最高決策層、中央政治局常委會昨舉行會議，專門分析當前疫情形勢及部署從嚴做好疫情防控工作。
據新華社報導，習近平在主持會議時，對近日持續延燒的疫情信心喊話強調，要堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散。同時，要提高科學精準防控水平，優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。
他還指出，要保持戰略定力，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。
會議指出，近期中國本土群聚疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，要壓實屬地、部門、單位、個人四方面責任，從嚴從實開展防控工作，快速控制疫情。會議還強調要保持民眾正常生產生活平穩有序、加快疾控體系改革、壓實口岸地區防控責任、加強學校等重點場所常態化防控。在疫情較為嚴重的地方，中共黨政主要官員要強化督查問責，嚴肅查處失職人員。
據國家衛健委通報，17日0至24時，全國新增本土新冠確診病例2388例、本土無症狀感染者1742例，病例數較前日再增加，吉林、長春仍是最嚴重地區。國務院副總理孫春蘭已連續四天在吉林省調研，她表示，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷，要求用最短時間實現社會面清零。
吉林省紀委監委昨公開通報處分長春市、吉林市防疫不力的16名黨員幹部及公職人員，其中包括免去長春市衛健委主任高玉堂職務，並予以黨內嚴重警告處分；吉林市教育局黨組書記、局長楊偉光因吉林農業科技學院疫情應急處置措施不當，受黨內嚴重警告處分。
吉林省政府17日並表示將加大「應隔盡隔」力度，充分挖掘賓館、酒店、培訓機構、公租房、閒置樓盤等符合集中隔離條件的房間資源，依法徵用改造，全力騰出更多集中隔離資源，決阻斷疫情蔓延鏈條。
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