中國深圳「封城」無家可歸 外賣騎手一度露宿街頭

深圳不少騎手一度有家歸不得，只能露宿街頭。（取自「騎手地帶」微信公眾號））

中國深圳新冠疫情 持續，14日起「封城」7日，在「只進不出」的防疫政策下，部分外賣騎手持有官方出具的證明文件卻未能照常出入，為了不影響配送工作，只能露宿街頭，面臨有家歸不得的窘況。

事件引發關注後，深圳多區隨後已經開放應急場所，作為外賣騎手的休息區，並免費提供熱水、泡麵、被子等物資，為外賣騎手工作期間及夜間休息提供服務。

微信朋友圈先前流傳「疫情之夜，那些無家可歸的深圳騎手」一文，描述外賣騎手在疫情之下為生活拚搏的現狀，指防疫封禁期間，外賣騎手面臨兩種選擇：要麼進村睡覺；要麼留在外面，明天才能繼續工作。

文章指出，對騎手而言，賺不到錢比感染Omicron更悲慘，甚至有人自嘲說：「如果感染病毒了，平台每天能補助人民幣500元，算是賺了。」

因此有不少騎手有家歸不得，只能露宿街頭。有騎手卸下外賣箱，用電動車做了簡單的圍擋，在路邊鋪上塑膠袋或者紙皮，就地而睡。

有的躺在公園的露天長凳、廣場石階上，用薄外套或者自帶的被子掩面而睡；有的甚至睡在公廁母嬰室的單人沙發上。

事件引起廣泛關注，南方都市報報導，深圳多區已開放驛站、學校，為外賣騎手提供新去處。

其中，羅湖區開放應急場所，轄區10個街道各開放1所學校，作為外賣騎手休息區，免費提供熱水、泡麵、洗手液、防潮墊、被子等物資，為外賣騎手工作期間及夜間休息提供服務。

同時設立核酸採樣點，方便騎手隨時核酸採樣；並設置臨時充電櫃，為騎手給電動車充電提供便利。

此外，旅遊出行平台「飛豬」與部分酒店共同設立「愛心空間」，拿出部分酒店房間，為有需要的騎手提供洗漱、休息等服務。