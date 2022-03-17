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「出家比在家累」 粉絲擠爆寺廟狂拍 上海帥哥法師崩潰

中國新聞組／北京17日電
靈谷寺持善法師。（取材自微博）
靈谷寺持善法師。（取材自微博）

江蘇南京市靈谷寺近日湧入大批遊客，每個人手裡都拿著拍攝工具，甚至還出動無人機，目的只為爭睹一位名為「持善法師」的和尚。據說持善法師「顏值出圈」，吸引大批粉絲前往朝聖，他每天耐心配合大家的攝影，也不禁嘆「出家比在家累」。

綜合媒體報導，江蘇南京靈谷寺日前湧進大批遊客，人人拿起手機、相機猛拍，甚至還出動無人機，但大家爭相拍攝的不是靈谷寺的寺廟之美，而是寺內的一位名為持善法師的和尚。

據了解，持善法師長得眉清目秀，顏值相當高，吸引大批前往朝聖爭睹，每天都被拍攝者的「長槍短砲」包圍，不論是站在窗邊讀經、庭園漫步沉思、站在台階擺姿勢，對於攝影者的要求，都耐心配合「任人擺布」，持善法師還曾在微博自嘆「每天當遊客走完，這個點（晚點6點）才稍微安靜下來」、「出家比在家累」。

靈谷寺持善法師。（取材自微博）
靈谷寺持善法師。（取材自微博）

對於持善法師造成的熱潮，網友留言「笑死，彷彿上班」、「救命啊，這是出家還是出道？」、「大師看起來很想趕快去念經」、「感覺大師內心一定是非常掙扎的，被這麼多人圍觀」、「靈谷寺門面被迫營業，有唐僧那味兒了」。

報導指出，持善法師私下的性格也很「文青」，經常在微博分享寺內花卉美圖。他2月就曾曬出梅花照片配文，「化雪後的臘梅依然有淡淡的香」；3月則分享玉蘭花要開的影音，還拍下了「一覺醒來，花落了一地」的美景；偶爾寫幾句心靈小語，「一個人最好的狀態就是，孤獨，自在，安靜，清醒，淡然」，配上他為主角的「雪中僧人圖」，低調又很有自我風格。

靈谷寺持善法師。（取材自微博）
靈谷寺持善法師。（取材自微博）

不過，日前有網友爆料，與持善法師是大學同學，法師年輕時非常風流，兩人曾夜遊爬山，「拉過小手親了小嘴」。面對突如其來的「揭露」，持善法師則在微博否認，並表示與對方一點都不熟。

許多攝影愛好者紛紛趕往靈谷寺拍照，持善法師則是一遍遍配合「演出」。（取材自微博）
許多攝影愛好者紛紛趕往靈谷寺拍照，持善法師則是一遍遍配合「演出」。（取材自微博）

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