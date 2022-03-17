我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭平民走路一半遭俄軍轟炸 砲決瞬間畫面曝光

南美「犯罪遊客」鎖定豪宅偷遍東部後 轉戰加州作案

吉林大學封校 怕學生餓更怕學生胖 大力士保潔阿姨刷屏

中國新聞組／北京17日電
瘦小單薄的吉林大學保潔員，拖著一個大大的垃圾編織袋向前這張照片，戳中了無數網友的心。（取材自人民日報）
瘦小單薄的吉林大學保潔員，拖著一個大大的垃圾編織袋向前這張照片，戳中了無數網友的心。（取材自人民日報）

「孩子們，我們一定會把飯供上！ 」吉林大學近日施行校園封閉管理，一則「一句話的推文」讓不少網友動容。在數萬份「隔離餐」得以供應後，不少吉林大學的學生們紛紛地曬出自己餐飯：三餐豐盛外加水果、牛奶…。

影音來源：YouTube

一邊接受學校的投餵，一邊擔心封閉期間長胖，不少吉大的學生們有了「愛的煩惱」。中國青年報報導，吉大面向學生推出了鍛鍊直播以及健身操教程，直播由體育學院老師、學生策畫、錄製；利用寢室空間做負重練習，達到提高免疫力、健身效果。不少網友表示，「又怕學生餓，又怕學生胖，這所學校能處。」

近日，吉林大學施行校園封閉管理，「孩子們，我們一定會把飯供上！」一則「一句話的推...
近日，吉林大學施行校園封閉管理，「孩子們，我們一定會把飯供上！」一則「一句話的推文」讓不少網友動容。（取材自中國青年報）
不少吉林大學的學生們紛紛地曬出自己餐飯：三餐豐盛外加水果、牛奶。（取材自中國青年...
不少吉林大學的學生們紛紛地曬出自己餐飯：三餐豐盛外加水果、牛奶。（取材自中國青年報）

瘦小單薄的她，拖著一個大大的垃圾編織袋向前，背後的垃圾袋，比她還要大很多很多，這張照片刷屏了，戳中了無數網友的心。

人民日報報導，照片裡的人，是吉林大學中心校區南苑四公寓的一名保潔員，她叫劉淑賢，今年62歲，一個袋子裝20多斤餐盒，6個袋子重達100多斤。

劉淑賢說，這個大垃圾袋能裝下三個她自己，像這樣的垃圾袋，從六樓到一樓，一階一階往下拖，一天要拖四次，特殊時期，保潔人員人手有限，凌晨也常看見她忙碌的身影。

她說，「疫情特殊時期，我要對這些孩子們特殊地好，他們就像我的孫子孫女一樣，像我的家人一樣，孩子們的父母不在身邊，我得照顧好他們。我今年62歲，現在身體還行，計畫再幹兩年，把這屆孩子們送畢業。」

健身 疫情 免疫力

上一則

香港政務司長：國安法後經濟復甦強勁 立會效率提升

下一則

支援防疫 北京派遣300醫護人員抵香港

延伸閱讀

俄國官媒的「良心戰爭」？不准出現戰爭的反戰新聞室

俄國官媒的「良心戰爭」？不准出現戰爭的反戰新聞室
一洲焦點／美俄烏元首發表談話 北京已站在歷史錯誤一邊

一洲焦點／美俄烏元首發表談話 北京已站在歷史錯誤一邊
電視台抗議獲釋 俄女編輯籲睜大眼睛看清戰爭宣傳

電視台抗議獲釋 俄女編輯籲睜大眼睛看清戰爭宣傳
直播賣酒又翻車… 潘長江灌醉董事長拿優惠？茅台否認

直播賣酒又翻車… 潘長江灌醉董事長拿優惠？茅台否認

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說
美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

美起訴5中國特務 含4知名華人 涉監控騷擾美居民

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發