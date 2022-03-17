吉林大學封校 怕學生餓更怕學生胖 大力士保潔阿姨刷屏

瘦小單薄的吉林大學保潔員，拖著一個大大的垃圾編織袋向前這張照片，戳中了無數網友的心。（取材自人民日報）

「孩子們，我們一定會把飯供上！ 」吉林大學近日施行校園封閉管理，一則「一句話的推文」讓不少網友動容。在數萬份「隔離餐」得以供應後，不少吉林大學的學生們紛紛地曬出自己餐飯：三餐豐盛外加水果、牛奶…。

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一邊接受學校的投餵，一邊擔心封閉期間長胖，不少吉大的學生們有了「愛的煩惱」。中國青年報報導，吉大面向學生推出了鍛鍊直播以及健身 操教程，直播由體育學院老師、學生策畫、錄製；利用寢室空間做負重練習，達到提高免疫力 、健身效果。不少網友表示，「又怕學生餓，又怕學生胖，這所學校能處。」

近日，吉林大學施行校園封閉管理，「孩子們，我們一定會把飯供上！」一則「一句話的推文」讓不少網友動容。（取材自中國青年報） 不少吉林大學的學生們紛紛地曬出自己餐飯：三餐豐盛外加水果、牛奶。（取材自中國青年報）

瘦小單薄的她，拖著一個大大的垃圾編織袋向前，背後的垃圾袋，比她還要大很多很多，這張照片刷屏了，戳中了無數網友的心。

人民日報報導，照片裡的人，是吉林大學中心校區南苑四公寓的一名保潔員，她叫劉淑賢，今年62歲，一個袋子裝20多斤餐盒，6個袋子重達100多斤。

劉淑賢說，這個大垃圾袋能裝下三個她自己，像這樣的垃圾袋，從六樓到一樓，一階一階往下拖，一天要拖四次，特殊時期，保潔人員人手有限，凌晨也常看見她忙碌的身影。

她說，「疫情 特殊時期，我要對這些孩子們特殊地好，他們就像我的孫子孫女一樣，像我的家人一樣，孩子們的父母不在身邊，我得照顧好他們。我今年62歲，現在身體還行，計畫再幹兩年，把這屆孩子們送畢業。」